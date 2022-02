LOL 2, non ci sarà in questa seconda edizione. Frank Matano lo ha confessato a poche giorni dall’inizio 

La seconda stagione di Lol - Chi ride è fuori sta per arrivare ed è attesissima: Frank Matano svela un particolare

La seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori sta per arrivare ed è attesissima: lo show comico sarà disponibile su Amazon Prime dal 24 febbraio e sarà composto da sei episodi esclusivi.

Il meccanismo di gioco è sempre lo stesso: un gruppo di comici dovrà fare di tutto per rimanere seri, alla prima risata verranno ammoniti e successivamente eliminati.

LOL 2, Frank Matano prende il posto di Mara Maionchi al fianco di Fedez

La conduzione è affidata di nuovo a Fedez: questa volta sarà affiancato da Frank Matano, che nella prima edizione è stato uno dei protagonisti più divertenti.

In tanti ricordano ancora il suo tubo sonoro, arma “segreta” che Frank usava per far ridere gli altri. A pochi giorni dalla messa in onda, i conduttori sono stati intervistati da TV Sorrisi e Canzoni.

Matano ha svelato che quest’anno proprio il famigerato tubo sonoro non ci sarà: “È già stato apprezzato nell’edizione precedente: è andato a ruba! Ma avremo tante sorprese”.

Insomma, niente tubo sonoro quest’anno, ma in tanti sono sicuri che non mancherà affatto il divertimento perché per gli spettatori le risate sono praticamente assicurate, al contrario dei comici coinvolti nel gioco che dovranno rimanere impassibili. Chi cederà alle risate?

