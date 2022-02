LOL 2, la domanda di Mago Forest a Corrado Guzzanti che non passa inosservata: ecco quello che tutti vogliono sapere

A LOL 2 i fan notano subito una domanda particolare rivolta dal Mago Forest a Corrado Guzzanti: ecco che cosa gli ha chiesto.

Con la messa in onda della prima parte di LOL 2 su Prime Video, in molti hanno già notato un momento imbarazzante ed esilarante allo stesso tempo tra il Mago Forest e Corrado Guzzanti, con una domanda rimasta in sospeso tra i due storici comici italiani. Ma cosa avrà mai chiesto il buon Michele Foresta al simpaticissimo interprete di Vulvia, Brunello Robertetti e Mariano Giusti?

A LOL 2, il Mago Forest ha fatto una domanda a Corrado Guzzanti che ha fatto aguzzare le orecchie ai fan, che ora vogliono conoscere la risposta. Photo Credits: Kikapress

LOL 2: la strana domanda del Mago Forest a Corrado Guzzanti

Andiamo con ordine. Dopo la partecipazione di Caterina Guzzanti alla prima edizione di LOL, in pochi potevano immaginare che nella stagione 2 ci sarebbe stato suo fratello Corrado, storico comico d’élite della televisione italiana, amato da i fan dei vari Tunnel, L’ottavo nano o della meta-serie televisiva Boris.

Con le prime quattro puntate di LOL 2 messe online su Prime Video, moltissimi fan hanno subito notato che il Mago Forest si è rivolto a Corrado Guzzanti con una sola, semplice domanda: “Corra’, come mai hai accettato… sta min…ta?“

La verità è che tantissimi fan del buon Guzzanti hanno probabilmente pensato la stessa cosa, almeno a giudicare dai commenti che sono comparsi in giro sul web. D’altronde, in molti non si aspettavano che un attore comico della sua caratura si prestasse a un esperimento tanto giocoso quanto particolare come quello di LOL – Chi ride è fuori.

Quel che è certo è che Corrado Guzzanti è dotato di una carica di auto-ironia non indifferente e che probabilmente ha partecipato a questa sfida proprio in virtù di essa… Nel frattempo, però, qual è secondo voi la risposta alla domanda del Mago Forest?