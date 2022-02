LOL 2, la scena censurata di Maccio Capatonda e Gianmarco Pozzoli: la vedremo in puntata? Anticipazioni 

Mancano pochi giorni alla messa in onda su Prime Video della seconda stagione di Lol - Chi ride è fuori e i comici protagonisti svelano qualche anticipazione

Mancano pochi giorni alla messa in onda su Prime Video della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori e i comici protagonisti svelano qualche anticipazione. La prima puntata è attesissima per il 24 febbraio.

Dalla prima edizione torneranno, oltre a Fedez in qualità di conduttore, anche Frank Matano e Lillo, con il ruolo speciale di incursori

Tra i comici protagonisti invece ci saranno anche Gianmarco Pozzoli e Maccio Capatonda e proprio loro si sarebbero resi protagonisti di una scena che sui social è apparsa censurata e pixelata a dovere. È stato proprio da uno dei tanti account fan della trasmissione a condividerla e la reazione degli utenti è stata immediata.

LOL 2, la scena censurata che gli utenti non capiscono

“Ma cos’è sta roba? Spero vivamente che non sia così quando esce, perché è talmente censurato che è incomprensibile” ha scritto qualcuno su Twitter in risposta al video.

Dal video condiviso in fatti non si capisce molto se non qualche particolare: Gianmarco Pozzoli è vestito da tennista, Maccio Capatonda sta al gioco ma è difficile capire cosa succede per via della censura.

I fan della trasmissione ora sperano di poter vedere per intero la scena durante le puntate, che ricordiamo saranno 6 episodi e verranno rilasciati gradualmente a partire dal 24 febbraio, sulla piattaforma di Prime Video.

Foto: Kikapress