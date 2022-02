LOL 2, il criceto parlante dei Pozzoli fa impazzire tutti: ecco dove comprarlo

Il criceto isterico mostrato dai Pozzoli's a LOL 2 è già un tormentone che sta facendo impazzire tutti: ecco dove trovarlo

Dopo che Amazon ha messo online le prime quattro puntate di LOL 2 c’è già un nuovo tormentone che rischia di diffondersi a macchia d’olio nelle prossime settimane: stiamo parlando del criceto parlante dei Pozzoli, che sta davvero facendo impazzire il web.

LOL 2: il criceto dei Pozzoli è il nuovo tormentone

Andiamo con ordine. Nelle prime quattro puntate di LOL 2, uno dei momenti più esilaranti è stato quello in cui Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione hanno tirato fuori un criceto di peluche con una caratteristica particolare. Il pupazzetto in questione è infatti in grado di registrare e ripetere quello che sente con un tono particolare, tant’è che è stato subito soprannominato “il criceto isterico“.

Il momento ha ricordato a tutti uno della prima edizione di LOL, quando Frank Matano tirò fuori un tubo fluo sonoro che in breve andò a ruba su tutti gli store online sia per la sua semplicità che per la sua comicità. Ebbene, dopo il tubo verde di Matano, il criceto isterico dei Pozzoli si candida ufficialmente a ripeterne le gesta e a invadere presto le nostre case!

Dove trovare il ‘peluche isterico’ dei Pozzoli’s

Se vi state chiedendo come procurarvelo, infatti, sappiate che il giro da fare non è poi così complicato. Il criceto parlante mostrato a LOL 2 dai Pozzoli’s è facilmente scovabile in molti store online e anche sullo stesso Amazon.

Siamo certi che la corsa per procurarselo partirà presto… d’altronde si è trattato di un momento davvero esilarante!

