Live Non è la D’Urso, furiosa lite tra Sgarbi e Barbara D’Urso: urla e parole grosse in diretta

A Live - Non è la D'Urso va in scena una memorabile lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso: tra urla e parole grosse, ecco cos’è successo in diretta su Canale 5.

Conosciamo bene Vittorio Sgarbi e sappiamo quanto sia irritabile e provocatorio, ma la lite furiosa con Barbara D’Urso andata in scena durante Live – Non è la D’Urso è già entrata di diritto nella memorabilità televisiva. Ma cosa avrà mai fatto arrabbiare così tanto il famoso critico d’arte al punto da farlo litigare con la conduttrice Mediaset?

LEGGI ANCHE: — Cosa è successo dopo la puntata di Live Non è la D’Urso: Barbara D’Urso fa un annuncio. La decisione sul suo ospite che non metterà più piede in trasmissione

Sgarbi tira in ballo la D’Urso in tema di raccomandazioni

Andiamo con ordine. Ospite nella trasmissione serale di Carmelita, Vittorio Sgarbi ha raccontato di aver ricevuto una telefonata in cui gli raccomandavano la pupa Stella Manente ma, peggio ancora, ha parlato di raccomandazioni riferendosi anche a Barbara.

È allora che la D’Urso è esplosa contro lo stesso Sgarbi, mettendolo al centro di una dura filippica.

“Non vieni qui in diretta a raccontare i fatti tuoi – ha detto la conduttrice riferendosi al critico d’arte e parlamentare – Tu hai detto che qualcuno ti ha raccomandato una ragazza e a me non piace. Finché ci divertiamo e ridiamo, ridiamo. Poi hai messo in causa anche me. E nessuno si deve permettere nella vita”.

La lite tra Sgarbi e Barbara D’Urso in diretta tv

A questo punto, però Sgarbi ha perso il controllo, dando vita ad uno dei suoi soliti exploit: “Con me sei tu che non ti devi permettere di farmi le prediche! Pensa alla tua vita inutile. Non hai fatto mai un ca..o in vita tua. Non rompere i co…oni”.

Poi, quando Carmelita l’ha invitato ad andare via dalla sua trasmissione o in alternativa a chiedere scusa, lui ha risposto a raffica: “Vai via tu! Io sono un ospite, non mandi via un ospite! Capra! Incapace. Non lascio niente. Non chiedo scusa. Io rispondo come pare a me. Mi hai fatto una domanda? Ho risposto! Vaff….lo!”

Praticamente, in questa lite, Vittorio Sgarbi ha tentanto Barbara D’Urso dalla sua stessa trasmissione: un momento di trash che finisce dritto dritto in tutti gli annali!

Vittorio Sgarbi perde il controllo e litiga con @carmelitadurso. Ora a Live #noneladurso pic.twitter.com/5WBvoswAVO — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 24, 2020

Ha dato della raccomandata alla d’Urso e da lì il casino ✈️ #nonadurso pic.twitter.com/ot3vvukdbv — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) February 23, 2020

foto: Kikapress