Battiti Live, Fedez non ricorda la canzone: cosa fa Francesca Michielin in diretta

Fedez nel panico sul palco di Battiti Live dimentica le parole della canzone: l'intervento in diretta di Francesca Michielin

Durante la serata di Battiti Live a Gallipoli del 3 luglio è successo qualcosa di completamente inaspettato: sul palco della kermesse di Radio Norba, Fedez ha chiesto aiuto a Francesca Michielin prima di intonare le note di una canzone. Ma cosa sarà mai successo al marito di Chiara Ferragni? E, soprattutto, la cantante e conduttrice di X Factor lo avrà salvato?

Sul palco di Battiti Live è andato in scena un momento particolare al momento del duetto tra Fedez e Francesca Michielin: il rapper ha dimenticato il testo della canzone ‘Chiamami per nome’, lei gli ha fornito tutto il suo supporto. Photo Credits: Kikapress

Battiti Live: cosa è successo prima del duetto tra Fedez e Francesca Michielin

Andiamo con ordine. Con Fedez già sul palco di Battiti Live durante la serata del 3 luglio, ad un certo punto un’altra cantante lo ha raggiunto per uno dei loro duetti. Si tratta ovviamente di Francesca Michielin, che avrebbe di lì a poco cantato insieme a lui la stupenda ‘Chiamami per nome‘, brano arrivato secondo in classifica al Festival di Sanremo 2021.

Peccato che Fedez in quel momento sia andato completamente nel panico, tanto da chiedere, quasi implorando: “Dove sei Francy? Io non me la ricordo più questa canzone! Non la ricordo davvero!”

“Sono qui – ha risposto la Michielin arrivando sul palco per rassicurare l’amico e collega – tanto c’è il gobbo, non ti preoccupare”. E poi ha aggiunto: “Guarda, canto io le tue parti, se vuoi“.

Fedez: la reazione dopo il momento di panico sul palco

Ma la cosa più meravigliosa è la reazione di Fedez: ad una pagina che ha ripostato il video di quanto accaduto con Francesca Michielin sul palco di Battiti Live, il rapper ha subito messo like. Tanta auto-ironia da parte sua? Davvero non ricordava le parole della canzone?

Photo Credits: Kikapress