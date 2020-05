Nella scorsa puntata di Otto e Mezzo Lilli Gruber lancia una frecciatina a Matteo Salvini: "Potrà tornare al Papeete?" chiede a Bonaccini

Matteo Salvini non sta particolarmente simpatico a Lilli Gruber e la giornalista sembra non far nulla per convincere il pubblico del contrario. Dopo le polemiche sollevate l’estate scorsa per una battuta sulla sua pancia, ora la conduttrice di Otto e Mezzo lancia una nuova frecciatina in diretta al leader della Lega.

La frecciatina di Lilli Gruber a Matteo Salvini

In collegamento a Otto e Mezzo c’è Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna. La giornalista, con il suo interlocutore, prova a capire come sarà organizzata la stagione estiva ormai alle porte, in una terra vocata al turismo di massa, ai tempi del Covid-19.

La regione guidata da Bonaccini – spiega la conduttrice – è nota soprattutto per la movida e per le spiagge affollate: dopo il lockdwon, sarà difficile evitare gli assembramenti nelle località balneari.

Ed è a questo punto del ragionamento, che Lilli Gruber infila la stoccata a Matteo Salvini: “Allora le chiedo: il leader della Lega nonché privato cittadino Matteo Salvini potrà tornare al Papeete?”.

La reazione di Bonacciani e sui social

Bonaccini, probabilmente sorpreso della singolare domande della sua interlocutrice, accenna un sorriso divertito. “Se Salvini tornerà in Emilia Romagna vorrà dire che avrà apprezzato la qualità della nostra offerta turistica” replica molto diplomaticamente.

La provocazione di Lilli Gruber su Matteo Salvini non è passata inosservata ai tanti utenti del web che stavano seguendo la trasmissione. E come sempre ha diviso il pubblico. Da una parte c’è chi ha trovato nelle parole della giornalista quel tocco di ironia che strappa un sorriso e dall’altra chi invece ritiene la domanda fuori luogo.

Numerosi i commenti di disapprovazione apparsi sull’account ufficiale di La7 su Twitter che aveva condiviso la clip dell’intervista.

“Non è giornalismo, è un’ossessione!” “Deve avere qualche problema psicologico se pensa sempre a Salvini” “Il suo atteggiamento così fazioso, volgare e supponente alimenta odio e cattiveria d’animo”.

Il leader della Lega replicherà con altrettanta ironia?