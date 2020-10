Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una lettera di riconciliazione dall'ex marito Flavio Briatore ma c'è chi insinua che non l'abbia scritta lui

Ieri sera, durante la puntata del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una lettera da Flavio Briatore. Una missiva che ha messo pace fra i due ex coniugi che nei giorni scorsi si erano lanciati accuse e frecciatine. Il momento è stato particolarmente emozionante per la showgirl, che ha ritrovato il sorriso dopo momenti di sconforto. Ma ora c’è chi ritiene che quella tenera missiva non sia stata scritta dall’imprenditore.

LEGGI ANCHE: — ‘Non è molto umano’, Elisabetta Gregoraci su Briatore: un’altra frecciatina velenosa

La lettera di Briatore a Elisabetta Gregoraci è fasulla?

A lanciare la bomba è il famoso paparazzo, Maurizio Sorge, a Mattino 5. All’indomani della sorpresa recapitata a Elisabetta, il fotografo dei Vip ritiene che quelle parole non siano state scritte dall’ex marito della donna. Insomma, per lui, la lettera di Briatore è fasulla. Non solo: anche quella letta da Garko davanti ad Adua sarebbe stata scritta da altri e non dall’attore, che ha deciso di fare coming out.

La tesi di Sorge lascia perplessa Federica Panicucci che poi si dissocia dalle dichiarazioni del suo ospite: “Ti prendi la responsabilità di quello che dici” ha esclamato in evidente difficoltà mentre era in diretta.

#GFVIP, Secondo Sorge le lettere scritte da Briatore e Garko sono lettere fasulle. Cosa ne pensate?#Mattino5 pic.twitter.com/eqF2qSklr6 — Mattino5 (@mattino5) October 6, 2020

Cosa ha scritto Briatore

La lettera di Flavio Briatore alla sua ex moglie è arrivata dopo un duro botta e risposta tra i due. Elisabetta, nei giorni scorsi, aveva parlato del rapporto con l’ex marito, lamentando una certa infelicità durante il matrimonio.

Lui aveva replicato con una intervista al Fatto Quotidiano, nella quale non aveva usato parole tenere verso la showgirl calabrese. Lei ci era rimasta male, sentendosi ferita da quelle dichiarazioni. Poi, ieri sera, il colpo di scena: Briatore depone l’ascia di guerra e si riconcilia con l’ex moglie, madre di suo figlio Nathan Falco.

Ora, il sospetto che quelle parole non siano farina del suo sacco: quale sarà la verità? Intanto, di seguito, il messaggio integrale che Elisabetta ha ricevuto ieri dall’ex marito.