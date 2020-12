Letizia fuori da Amici 2020 ma è polemica: ecco i commenti del pubblico sui social

Amici 2020: l'eliminazione di Letizia Bertoldi dopo la sfida con Enula ha fatto scoppiare la polemica sul web. Ecco cosa è successo

L’esclusione di Letizia Bertoldi da Amici 2020 ha fatto divampare la polemica: con la cantante fuori dal talent show di Maria de Filippi in favore di Enula in tanti hanno fatto sentire il proprio disappunto sui social network, mettendo sotto accusa lo stesso format del programma.

Amici 2020: Letizia eliminata, il pubblico è rimasto scioccato

Andiamo con ordine: nella sfida di Amici 2020 tra Letizia ed Enula, Charlie Rapino ha scelto la seconda, costringendo quindi la Bertoldi a lasciare il programma. La cantante è così andata via tra le lacrime, nonostante Maria de Filippi l’abbia incoraggiata a non mollare e a seguire il suo sogno.

Fin qui tutto regolare, se non fosse che gran parte del pubblico sembra essere rimasto scioccato dall’eliminazione di Letizia, considerandola decisamente più meritevole rispetto a quanto non potesse esserlo Enula.

Twitter esplode contro il programma e difende Letizia

Su Twitter, infatti, hanno cominciato ad affollarsi commenti polemici nei confronti della decisione presa nel talent show di Canale 5, arrivando quasi sul punto di scatenare una rivolta dei telespettatori.

“Si sono tenuti una ragazza svogliata per una vera cantante è sempre così ad Amici”, ha scritto un’utente. E un’altra le fa eco: “Letizia è una brava cantante, una delle voci più preparate vocalmente di quest’anno. Ma Amici lancia cantanti che vogliono entrare nel mondo della discografia”.

Ed è proprio la decisione di lanciare talenti spendibili commercialmente a finire sotto l’attacco di un’altra persona: “Che edizione mediocre di Amici. Lasciare uscire Letizia in nome di presunti investimenti discografici che mirano sempre basso è ridicolo… Mediocri”.

Non è il solo attacco al programma e al suo format: “Arianna cambia maestro e Letizia esce …al solito Amici non si smentisce mai ….cretina io che lo guardo”.

Ma l’esclusione di Letizia da Amici 2020 trova anche qualcuno d’accordo, come chi scrive: “Letizia molto brava nella lirica, secondo me non adatta ad Amici (come non lo era Urso). Mi spiace per Letizia perché è molto carina, ma anche io avrei scelto Enula”.

Letizia Bertoldi

Letizia Bertoldi ringrazia i fan dopo l’esclusione dal programma

In ogni caso, Letizia Bertoldi ha voluto lasciare un messaggio a tutti i fan, che l’hanno sostenuta fino alla fine e nonostante l’eliminazione. In una Instagram Stories, ha detto: “Ciao a tutti, ho provato a rispondere a un sacco di messaggi! Grazie per il supporto! Baci!”

Foto: Red Communications