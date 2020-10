Disagio e imbarazzo a L'Eredità a causa di una domanda piuttosto equivoca che mette in difficoltà concorrente e conduttore. "E' porca in una esclamazione" e inizia con la M...

Momenti di imbarazzo e concorrente a rischio bestemmia a L’Eredità. Una domanda equivoca crea polemiche sui social, mettendo in difficoltà la partecipante al quiz show di Rai 1. Su Twitter piovono commenti ironici e qualcuno punta il dito contro gli autori: come si fa a fare una domanda del genere?

LEGGI ANCHE: — Ve lo ricordate Diego Fanzaga? Il brutto colpo dopo L’Eredità: come è cambiata la sua vita dopo il programma tv

L’Eredità, la domanda imbarazzante

L’espressione della giovane Monica che si è dovuta cimentare con quell’imbarazzante quesito dice tutto. Già, perché la domanda posta alla concorrente de L’Eredità potrebbe lasciare pensare a qualcosa che non si può dire, soprattutto in televisione.

“È porca in una esclamazione” recita il quesito con cui si deve mettere alla prova. Una frase già di per sé equivoca, che viene resa ancor più scomoda dal suggerimento per ottenere la risposta. La soluzione, infatti, è una parola che inizia con la lettera M ed è composta da 7 lettere.

Monica quasi non vuole credere che gli autori del programma le stiano chiedendo di pronunciare una bestemmia davanti alle telecamere e Flavio Insinna, un po’ a disagio, prova a sdrammatizzare.

Quando non sai se dirla o essere espulsa da Signorini pic.twitter.com/X4UMla3Hpy — Marco Salvati (@marcosalvati) October 15, 2020

La risposta non è una bestemmia

La risposta alla bizzarra domanda de L’Eredità non era ovviamente “Madonna”, come i più maliziosi sono stati portati a pensare in un primo momento. Sarebbe stato davvero impensabile una cosa del genere in un programma di Rai1. “Miseria” infatti era la parola giusta da pronunciare per rispondere esattamente al quesito.

L’episodio piuttosto singolare non è però passato inosservato sui social dove gli utenti si sono scatenati con commenti ironici. “A Monica le stava partendo il bestemmione sul porca” osserva qualcuno divertito su Twitter.

In tanti però hanno messo in discussione la scelta degli autori dello show: “Certo che se mettete porca e la parola inizia con la M, ve le andate a cercare cari autori” cinguetta un altro utente.