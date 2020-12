A L'Eredità ha fatto discutere il bel gesto di Massimo nei confronti di un rivale: il campione rinuncia a rispondere e sbaglia di proposito. Ecco perché.

Sta facendo discutere un gesto messo in campo da Massimo nell’ultima puntata de L’Eredità, dove il campione del quiz di Rai Uno praticamente rinuncia a rispondere per tentare di fare un favore (poi rivelatosi vano) ad un altro concorrente. Ma cosa avrà mai combinato?

LEGGI ANCHE: — Il futuro di Massimo a L’Eredità: ecco cosa potrebbe fare nel programma dopo essere uscito come concorrente

L’Eredità: Massimo rinuncia a rispondere

Andiamo con ordine. Massimo Cannoletta è campione de L’Eredità da più di un mese e ha già raccolto più di 200mila euro: nella puntata del 2 dicembre, però, si è reso autore di un gesto “cavalleresco”, una rinuncia a rispondere che ha fatto visibilmente discutere.

In pratica, arrivati al Triello, il gioco a tre che determina il protagonista de La Ghigliottina, tutto era saldamente in mano a una new entry, Tommaso, che non ha sbagliato un colpo fino all’ultima domanda, nella quale avrebbe dovuto indovinare a cosa si riferisse il “codice di Chitarrella”.

Tommaso ha però sbagliato la risposta, lasciando così a Massimo la possibilità di riconfermarsi campione. In un gesto cavalleresco, però, quest’ultimo ha risposto: “La so, ma sbaglio di proposito perché stasera è Tommaso che merita di andare alla Ghigliottina”.

In questo modo, però, ha ceduto il turno non a Tommaso ma a Francesca, che dando la risposta corretta è poi finita a giocarsi la Ghigliottina, dove avrebbe potuto vincere 210mila euro (ma ha poi sbagliato la parola finale, restando a mani vuote).

Il gesto di Tommaso fa discutere il web e divide il pubblico

Inutile dire che il gesto di Massimo a L‘Eredità, quella rinuncia a rispondere, ha diviso tutti i telespettatori. Tra chi ha apprezzato profondamente e chi invece ha biasimato il campione, il pubblico ha accolto in maniera diversa la sua volontà di sbagliare di proposito.

“Massimo è un vero gentleman!!! È stato un bellissimo gesto!!!”, ha scritto ad esempio una telespettatrice. Ma per una persona che ha accolto positivamente il gesto, ce ne sono altri che non hanno certo apprezzato.

“Massimo poteva sbagliare senza dichiararlo, allora sarebbe stato un cavaliere. Così è stato solo un presuntuoso!”, ha scritto un’altra persona. E poi: “Io credo che Massimo sia un grandissimo campione, enorme. Contesto il comportamento di stasera proprio perché non è parte del gioco”. Oppure ancora: “Sinceramente non ho capito il gesto di Massimo: per fare beneficenza ci sono le opportune modalità, se sei lì per giocare, quindi gioca!”

In effetti la contestazione è parsa abbastanza profonda. E c’è chi se la prende anche con Francesca, clamorosamente favorita dal bel gesto di Massimo nei confronti di Tommaso: “Francesca deve RINGRAZIARE Massimo! Senza la sua clamorosa azione… Non sarebbe arrivata alla ghigliottina! Peccato… Era anche molto facile stasera la parola”.

Foto: Ufficio Stampa Rai