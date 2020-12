Massimo Cannoletta de L’Eredità racconta cosa farà con i 250mila euro vinti, come cambierà la sua vita e addirittura che aveva già partecipato al programma di Rai Uno!

Super-campione de L’Eredità da ormai più di un mese, Massimo Cannoletta ha fatto impazzire davvero tutti: ma cosa farà con i 250mila euro vinti nel corso del programma? Come cambierà la sua vita? A parlarne è stato direttamente lui in un’intervista concessa a Il Messaggero.

LEGGI ANCHE: — Il futuro di Massimo a L’Eredità: ecco cosa potrebbe fare nel programma di Flavio Insinna

Massimo Cannoletta: cosa farà dei 250mila euro vinti a L’Eredità?

Partiamo dal principio. Le sue vittorie hanno conquistato tutti e, con gli ultimi 50mila euro vinti durante La Ghigliottina, Massimo Cannoletta ha superato quota 250mila euro, svelando al mondo intero cosa farà quando lascerà il programma condotto da Flavio Insinna.

“I beni materiali non mi interessano – ha dichiarato il campione – con i soldi vinti potrei regalarmi un viaggio. Ho promesso ai miei nipoti di portarli in Colombia. Mi scrivono in tanti, di varie fasce di età, anche adolescenti. Gente positiva al virus, uomini e donne”.

Succede anche qualcosa di particolare: “Ricevo anche messaggi ammiccanti, è vero. In quel caso specifico dico sempre che sono sui social a scopo divulgativo, non per fare altro. Non ho vent’anni. Non voglio paragonarmi ad Alberto Angela, il mio mito assoluto, ma anche lui divulga e non lo fa certo per rimorchiare”.

Ma poi, Massimo Cannoletta ha svelato cosa farà quando tornerà a casa: “Una settimana sul divano. Si potrà avvicinare solo la mia gatta Cal. Se mi piacerebbe continuare in Rai? Tantissimo. Mi piace raccontare storie e il pubblico della tv è il più grande. Se nascesse un’opportunità non mi tirerei indietro”.

Massimo Cannoletta aveva già partecipato a L’Eredità nel 2005

Qualche tempo fa, in un’altra intervista, aveva confessato anche che “Stando fermo da oltre sei mesi, e non sapendo quando tornerò a lavorare, la vincita mi darà una certa tranquillità per qualche tempo”.

Ma ha anche rivelato che lui, il super-campione, a L’Eredità già c’era stato. Al primo tentativo però non era andata troppo bene: “Ho già partecipato al programma nel 2005, quando era condotto da Amadeus, ma sono rimasto in gara appena 7 minuti! Al primo round, un altro concorrente mi puntò il dito contro e io sbagliai la risposta decisiva”.

Insomma, forse nemmeno lo stesso Massimo Cannoletta sa bene cosa farà con i 250mila euro vinti finora… quel che è certo è che merita di goderseli dal primo all’ultimo!

Foto: Kikapress