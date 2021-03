L’Eredità, continua a vincere Martina Crocchia: in tanti propongono una sfida con Massimo Cannoletta in occasione delle puntate speciali

Martina Crocchia continua a vincere alla ghigliottina de L’Eredità: brava, simpatica, spigliata e preparata, la campionessa ha portato a casa 115mila euro soltanto ieri arrivando ad un montepremi totale di oltre 158mila euro in gettoni d’oro.

L’Eredità, Martina Crocchia inarrestabile

Il percorso di Martina Crocchia potrebbe incontrare quello di un altro grande campione del quiz show condotto da Flavio Insinna, Massimo Cannoletta. A partire dal 24 marzo, in occasione del periodo pasquale “L’Eredità” propone un ciclo di trasmissioni dedicate alle Onlus: “L’Eredità per l’Italia”. Queste puntate speciali vedranno la presenza dei campioni passati rimasti più nel cuore degli spettatori e la sfida tra Martina Crocchia e Massimo Cannoletta potrebbe essere uno spettacolo da non perdere.

Martina Crocchia contro Cannoletta a L’Eredità? La sfida

La proposta è giunta da diversi telespettatori che sui social hanno lanciato l’idea agli autori del programma: A quando la sfida? #Martina Vs #Massimo #leredita

Proprio per via del favore riscontrato da Martina nei confronti del pubblico, l’attuale campionessa è stata paragonata a Cannoletta: “Felicissimo per Martina. Una vera campionessa così preparata e simpatica non si vedeva dai tempi di Massimo Cannoletta”

Felicissimo per Martina. Una vera campionessa così preparata e simpatica non si vedeva dai tempi di Massimo Cannoletta#leredita #leredità — Gio Delfi (@Gio_Delfi) March 22, 2021

Staremo a vedere se davvero i due grandi protagonisti dell’ultima edizione de L’Eredità si troveranno faccia a faccia!

Siiiii rivedremo sicuro Massimo e tanti altri come Guido e Andrea super contenta 😊 #leredità pic.twitter.com/7SJ2Vnq1zV — BettaKlaineRobron♥ (@elirobron2) March 22, 2021

Foto: Ufficio Stampa Rai, Kikapress