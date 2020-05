Non è la prima volta e non sarà certo l'ultima: riparte L'eredità con le puntate nuove e ripartono anche le gaffe. Stavolta tocca ad un concorrente che ha pensato che la risposta giusta ad una domanda fosse un po' troppo ardita

Sono tornate su Rai1 le nuove puntate de L’Eredità, il gioco nel preserale della prima rete che appassiona sempre migliaia di telespettatori, soprattutto nella fase finale della Ghigliottina: il quiz, che va in onda dal 2002, ha collezionato nelle sue puntate quotidiane un gran numero di gaffe, figuracce e momenti imbarazzanti, tra risposte assurde e vere e proprie perle dei concorrenti.

L’Eredità gaffe del concorrente che risponde con una parolaccia

Questa andata in onda un paio di giorni fa entra di diritto nella Hall of Fame delle figuracce de L’Eredità: il concorrente Alessandro, che si giocava l’eliminazione con il gioco dei 60 secondi, si è trovato di fronte alla consueta sequela di definizioni con l’aiuto delle lettere che compaiono al passare dei secondi.

Una di queste definizioni, fornite dal conduttore Insinna, era “Piccolo diverbio”: quando ha visto comparire la “S” e poi la “Z”, Alessandro ha detto “scazzo”, prima di autocensurarsi e rendersi conto che non era probabile che, alle 19 su Rai1, la risposta fosse proprio quella.

Insinna l’ha presa sul ridere, tranquillizzando il concorrente e dicendogli che in effetti a volte è anche così (la risposta giusta, per la cronaca, era “screzio”)

L’Eredità, le gaffe storiche

Come dimenticare però le gaffe più divertenti che hanno segnato la storia di questo programma, condotto per tanto tempo anche da Amadeus, da Carlo Conti e dall’indimenticabile Fabrizio Frizzi?

Una concorrente era sicura che il muro del pianto si trovasse a Berlino, un altro che il Monte Bianco fosse in Sardegna: in una celebre puntata furono quattro i concorrenti che non riuscirono a posizionare l’ascesa di Hitler a Cancelliere della Germania nel periodo storico corretto, se non dopo diversi tentativi. Uno di loro lo aveva messo negli anni ’80. La faccia di Carlo Conti in quell’occasione è diventata un celebre meme!