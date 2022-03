L’Eredità, ancora un’altra gaffe: ‘quella assistita…’. La bizzarra risposta del concorrente

La gaffe del concorrente de L'Eredità fa sorridere il pubblico che commentato l'episodio sui social

L’ultima puntata de L’Eredità ha regalato agli spettatori l’ennesima gaffe che scatenato l’ilarità sui social da parte del pubblico che non si perde un solo minuto del game show.

Il programma di Rai 1 vede ogni sera 7 concorrenti sfidarsi in altrettante prove ad eliminazione, fino ad arrivare al mitico gioco finale chiamato “ghigliottina” in cui uno di loro prova ad aggiudicarsi il montepremi fino a quel punto accumulato.

Questa volta a far sorridere il pubblico è stata una gaffe sulla pedalata assistita: il concorrente aveva in mente tutt’altro…

Per il concorrente in gioco, a far fare meno fatica non è la pedalata assistita, ma la procreazione, e la cosa ha fatto sorridere tantissimo il pubblico.

“Stasera i concorrenti ci stanno regalando delle chicche” ha commentato qualcuno su Twitter, “No ti prego ha detto procreazione” ha scritto qualcun altro. Un altro utente ha ironizzato: “Quella assistita è meno faticosa. Procreazione, ma è anche meno divertente però”.

Foto: Kikapress