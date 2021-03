Leonardo, le anticipazioni della seconda puntata: cosa accadrà

Leonardo la fiction Rai torna con la seconda puntata. Un doppio episodio in cui il genio di Da Vinci verrà messo a dura prova

Martedì 30 marzo su Rai Uno alle 21:25, secondo appuntamento con Leonardo, la fiction Rai incentrata su una parte della vita del genio nostrano. Otto episodi suddivisi in quattro serate che raccontano in modo romanzato e non senza libertà storica, la vita di questo grande artista.

LEGGI ANCHE: — Leonardo, gaffe nella serie tv? ‘Sono contrariata’. Ecco cosa doveva essere mostrato durante le prime puntate

Non mancano le discussioni legate alle libertà prese nella realizzazione del film. Ad esempio la figura di Caterina da Cremona (interpretata da Matilda De Angelis) non è mai esistita ed è stata creata dagli sceneggiatori partendo da alcuni bozzetti di disegni di Leonardo. Ma dopo tutto non è un docufilm, ma una fiction come ha sottolineato in un’intervista al Corriere della Sera Luca Bernabei, AD di Lux Vide.

“Il lavoro di chi fa cinema è ricamare dentro gli spazi neri: i fatti storici sono gli spazi bianchi, noi scegliamo quali raccontare e nei neri romanziamo. (..) È una fiction e non un documentario storico. Non avevamo l’obbligo di essere testuali: abbiamo fatto il nostro lavoro”.

Il grande successo di pubblico riscosso dai primi due episodi premia questo prodotto, che vede un cast internazionale che oltre alla già citata Matilda vede nei panni di Leonardo Da Vinci l’attore Aidan Turner, Freddie Highmore in quelli di Stefano Giraldi mentre James D’Arcy è Ludovico Sforza e Giancarlo Giannini, che interpreta Andrea del Verrocchio.

Seconda puntata anticipazioni

Anche questa sera saranno due gli episodi che vedremo. Nel primo stando alle anticipazioni, Leonardo in cerca di una nuova carriera si trasferisce a Milano per cercare di ottenere il patrocinio del Dica Ludovico Sforza. Gli verrà però chiesto di dedicarsi ad uno spettacolo teatrale piuttosto che ad un dipinto; grazie ad un nuovo incontro riuscirà a liberare la sua immaginazione e sfruttare al meglio questa nuova opportunità. Ma le difficoltà sono tutt’atro che finite.

Nell’episodio successivo, vedremo Leonardo alle prese con la realizzazione di una statua equestre commissionatagli da Ludovico in onore del padre. Nel mentre sta lavorando all’opera, rivede se stesso nell’anima tormentata del giovane Gian Galeazzo Sforzo e decide di fidarsi di Salaì un giovane ladro dalle molte risorse. Tuttavia Leonardo si troverà costretto a lottare contro il tempo e a dover prendere una decisione dolorosa.

Crediti foto@Ufficio Stampa Rai