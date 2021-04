Le Iene colpiscono ancora e stavolta a finire con il bersaglio dietro la schiena è stato Gianni Sperti che nel giorno del suo compleanno se […]

Le Iene colpiscono ancora e stavolta a finire con il bersaglio dietro la schiena è stato Gianni Sperti che nel giorno del suo compleanno se l’è vista brutta: è rimasto infatti coinvolto in un finto incidente stradale dai risvolti tragicomici grazie allo scherzo organizzato con la complicità della sorella Cinzia, e Maria De Filippi e Tina Cipollari.

Gianni Sperti, Le Iene e lo scherzo cattivissimo

Abbiamo fatto passare un compleanno da incubo a @GianniSpertiOff con la complicità di Maria De Filippi e Tina Cipollari. Stasera dalle 21.10 su Italia1 lo scherzo di @SebaGazzarrini. #LeIene #Uominiedonne pic.twitter.com/GvYCnAUcDg — Le Iene (@redazioneiene) April 27, 2021

Un finto tamponamento (in cui neanche era l’ex ballerino a guidare ma la sorella) si è trasformato in un’accusa grave a suo carico sui social e sui giornali mentre la vittima dell’incidente si è finto ‘truffatore’: in cambio del suo silenzio, infatti, ha chiesto a Gianni Sperti di diventare opinionista per un anno.

Maria De Filippi complice de Le Iene per lo scherzo all’opinionista

La telefonata di Tina Cipollari ha complicato le cose: la vamp, infatti, ha retto il gioco confessando all’amico di aver risposto affermativamente alle domande di un giornalista che chiedeva se Sperti fosse distratto alla guida. A peggiorare le cose anche Maria De Filippi che ha chiesto a Gianni cose fosse successo.

Leggi anche: >> Le Iene, Giovanni Ciacci si sente male per lo scherzo: ‘Ci siamo preoccupati e siamo intervenuti’

Per fortuna, poco prima che l’opinionista di Uomini e Donne crollasse, i burloni de Le Iene sono usciti allo scoperto e così Queen Mary: “Ho capito dal tono di voce che non eri tranquillo, buon compleanno!”

Quindi io devo credere che sperti ha chiamato la defilippi, dopo che un "truffatore" lo ricatta? Ma fatela finita!#leiene — PG (@giranoparole) April 27, 2021

Sonora la replica dello spaventatissimo Gianni che ha mandato molto onestamente Maria a quel paese e definito ‘stro**i’ quelli de Le Iene.

Foto: Kikapress