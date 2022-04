Le Iene, ex concorrente del GfVip contro Alfonso Signorini: la dedica ‘rumorosa’ 

A Le Iene va in scena una gara insolita e la dedica ad Alfonso Signorini non è passata inosservata...

Una nuova puntata de Le Iene è andata in onda sulle reti Mediaset, che ha dedicato uno dei suoi servizi a una gara piuttosto insolita.

Il nome del servizio realizzato parla chiaro: “Il rutto più forte del mondo” e Alessandro Onnis ha messo in piedi una vera e propria competizione tra alcuni volti noti della televisione. Tra i protagonisti arruolati, che hanno ripercorso anche alcune delle scene più “rumorose” viste in televisione, sono stati interpellati volti noti, dal calcio alla tv, dai reality alla musica.

Le Iene, la frecciatina ad Alfonso Signorini da parte di un ex concorrente

Molti hanno chiaramente declinato l’invito, qualcuno però ha accettato. Tra questi c’è Salvo Veneziano, che ha voluto dedicare la sua performance ad Alfonso Signorini. Salvo è diventato celebre per aver partecipato alla primissima e storica edizione del Grande Fratello, dove è tornato diversi anni dopo nella versione dedicati ai Vip, ma non ha mai “digerito” del tutto la sua squalifica prematura e tra una risata e l’altra non si è negato ai microfoni de Le Iene per una dichiarazione alquanto “rumorosa”.

Sui social i riferimenti non sono passati inosservati e qualcuno ha commentato: “Salvo Veneziano che dedica il rutto ad Alfonso Signorini chiamandolo Alfonsino” ha scritto un utente su Twitter, “Ma che maleducato cafone ancora non accetta la squalifica” ha commentato qualcun altro.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset