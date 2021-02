Elisabetta Gregoraci è stata vittima de Le Iene che hanno architettato uno scherzo crudele, in studio con Nicola Savino è apparsa serena: pace fatta dopo la lite a Sanremo 2020?

Nicola Savino e Alessia Marcuzzi hanno ospitato nell’ultima puntata de Le Iene Elisabetta Gregoraci, vittima di uno scherzo atroce architettato da Nicolò De Devitiis. La soubrette è arrivata in studio raccontando della sua esperienza nella casa del GF VIP ed è apparsa serena al fianco dei due conduttori.

Gregoraci Savino, sotterrata l’ascia di guerra

In particolare con Nicola Savino non ha lasciato trapelare astio, rancori passati o malumori vari relativamente allo screzio che i due ebbero un anno fa. Savino, infatti, era stato chiamato da Amadeus per L’Altro Festival e Eli Gregoraci aveva iniziato le trattative con la Rai per una sua presenza all’interno della trasmissione successiva al festival.

Gregoraci Savino, cosa successe l’anno scorso?

Peccato che quando i giochi sembravano conclusi, l’ex di Briatore si vide rifilare un bel no: Nicola Savino, infatti, scelse Miss Keta al suo fianco.

La bellissima 41enne attaccò apertamente su Instagram il conduttore de Le Iene tacciandolo di averla esclusa per via della sua storia con Flavio Briatore e delle sue idee politiche.

Evidentemente Eli Gregoraci e Nicola Savino hanno avuto modo di chiarirsi a telecamere spente visto che in trasmissione i due sono apparsi sereni… Chissà forse lo scherzo organizzato da Le Iene ha fatto capire alla ex concorrente del GF VIP quanto potere abbia Instagram.