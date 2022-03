Le Iene, cosa ci fa la sorella di Belen? La reazione degli utenti quando inquadrano Cecilia Rodriguez

La reazione degli utenti alla vista di Cecilia Rodriguez a Le Iene: c'è chi nota la sua bellezza e chi invece la critica...

La nuova edizione de Le Iene, che continua a vele spiegate su Italia 1, questa volta vede alla conduzione Teo Mammuccari e Belen Rodriguez.

LEGGI ANCHE : — Le Iene, il gesto di Alex Belli che mostra Delia non è piaciuto a tutti: cosa è successo durante lo scherzo

La showgirl ha più volte espresso la sua gioia per aver raggiunto questo traguardo professionale per lei così importante. E nell’ultima puntata, la famiglia Rodriguez ha riservato una piccola sorpresa per gli spettatori.

La reazione del pubblico alla vista di Cecilia a Le Iene

In puntata è infatti spuntata Cecilia Rodriguez, che negli anni sta cercando di seguire le orme proprio di Belen, e tra chi ha notato la sua bellezza e chi la sua ironia e voglia di mettersi in gioco, c’è anche chi non ha capito fino in fondo la sua presenza nella trasmissione…

Alla vista di Cecilia, bellissima e ironica, su Twitter sono apparsi i primi commenti: “Addirittura non bastava Belen a Le Iene, pure la sorella… no vabbè”, “Ma perché la presenza della sorella di Belen? Ma perché rovinare questo programma? Ma perché?” e ancora: “Il fatto che debbano invitare tutta la famiglia Rodriguez significa che Le Iene sono proprio alla frutta”.

Il pubblico però dovrà “rassegnarsi”, perché la famiglia Rodriguez, oltre a Le Iene, darà filo da torcere anche in un’altra trasmissione: Il fratello Jeremias parteciperà in coppia col Papà Gustavo Rodriguez a L’Isola dei famosi, in partenza su Canale 5 tra qualche giorno.

Foto: Kikapress