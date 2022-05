Le Iene, Belen Rodriguez e quel momento intimo per rilassarsi: la confessione piccante in diretta tv

Belen Rodriguez a Le Iene si confessa sulla sua sfera intima e suscita il plauso degli spettatori

Durante l’ultima puntata de Le Iene, Belen Rodriguez ha parlato in tutta sincerità di un aspetto intimo della sua vita.

LEGGI ANCHE : — Le Iene, lo scherzo manda in tilt la mamma di Belen Rodriguez: ‘Tu non guardi Le Iene

Con la spontaneità che la contraddistingue, la showgirl argentina si è aperta a un discorso intimo, confidando senza troppi giri di parole di praticare autoerotismo per rilassarsi.

Alla domanda pungente di Teo Mammuccari: “Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato?”, Belen ha così risposto: “Posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta? Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male e finalmente si può dire in televisione” ha dichiarato la presentatrice.

Belen e le dichiarazioni intime, la reazione del pubblico

“Non solo le donne fanno autoerotismo ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti, come fate voi maschietti” ha concluso Belen.

Sui social, le parole di Belen sono state apprezzate, soprattutto per aver toccato l’argomento con serenità ma allo stesso tempo con la serietà che merita, senza per forza buttarla sul ridere.

“Finalmente una donna che in prima serata ammette di fare dell’autoerotismo come tutte le donne tra l’altro. Una donna libera” ha twittato un utente.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset