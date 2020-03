I concorrenti del GF Vip si raccolgono in preghiera in giardino e rivolgono un applauso a medici e infermieri. Molti si commuovono

Non c’è giorno, ormai, in cui i concorrenti del GF Vip non esprimano le loro legittime preoccupazioni sull’emergenza coronavirus. Come tanti italiani costretti a stare a casa, anche i reclusi di Cinecittà si stanno unendo ai flash mob canori che si svolgono quotidianamente sui balconi delle città italiane. Hanno realizzato anche uno striscione in cui campeggia la scritta divenuta ormai il leit motiv di questo difficile periodo: andrà tutto bene.

Hanno cantato più volte l’Inno di Mameli e, in più di un’occasione, hanno pregato. Lunedì 16 marzo, poco dopo mezzogiorno, ad esempio, i concorrenti del GF Vip si sono riuniti in giardino per un momento di preghiera e raccoglimento

I concorrenti del GF Vip in preghiera

Per qualche minuto, nella casa del GF Vip, i concorrenti hanno messo da parte incomprensioni e motivi per litigare, riunendosi tutti in giardino per pregare. Tutti gli inquilini si sono ritrovati in giardino per vivere un momento di raccoglimento per la situazione emergenziale che sta vivendo il Paese.

A condurre la preghiera, Fabio Testi: “Usciamo dal gioco per un attimo e uniamoci in preghiera per tutte le persone che sono fuori e che lottano”. I Vip hanno recitato il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria. Poi un grande applauso è stato rivolto a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario impegnato nell’emergenza coronavirus.

Particolarmente provate, Fernanda Lessa, che ha partecipato in lacrime al momento di raccoglimento, e Adriana Volpe, che in questi giorni sente particolarmente la mancanza dei suoi cari. Rivolgendo un pensiero ai ricercatori “che lavorano giorno e notte per trovare una soluzione” si è commossa.

La reazione dei fan

Già nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto gli aggiornamenti sulla diffusione del COVID-19, Fabio Testi aveva invitato gli altri concorrenti del GF Vip alla preghiera.

Il momento di raccoglimento sta diventando una abitudine nella Casa di Cinecittà, un modo per condividere la sofferenza di questo delicato momento emergenziale.

La scena ha particolarmente colpito i telespettatori anche se qualcuno mette in dubbio la spontaneità dei ragazzi in Casa. “A me la preghiera sa tanto di presa per i fondelli onestamente” osserva ad esempio qualcuno su Twitter. Ma c’è chi li difende: “La preghiera per loro è un modo per sentirsi vicino alle famiglie, perché criticarli?”