Uno mattina in famiglia, Laura Pausini criticata: ‘Vestita senza tenere conto della bilancia’

Uno Mattina in Famiglia: Laura Pausini fortemente criticata in studio per i suoi outfit all'Eurovision. È stato body shaming contro di lei?

A Uno Mattina in Famiglia scatta la polemica per un commento un po’ fuori luogo sul look di Laura Pausini agli Eurovision Song Contest, tant’è che si parla già di body shaming. Ma cosa sarà mai successo durante la trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Monica Setta?

Laura Pausini criticata a Uno Mattina in Famiglia: body shaming contro la cantante?

Andiamo con ordine. Durante la puntata di Uno Mattina in Famiglia del 15 maggio, Laura Pausini è stata ampiamente criticata dall’esperto di moda Stefano Dominella, che ne ha messo sotto accusa gli outfit: “La signora Pausini è una grande cantante, un’ottima showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia! Quindi i suoi look sono risultati esagerati rispetto alla sua fisicità. Parlo di stile. Non si può indossare un abito di Versace di maglia elasticizzata così, se vuoi farlo devi essere Chanel”.

La conduttrice, Monica Setta, ha provato a prendere le distanze dalle parole dell’uomo, soprattutto per quello che rischiava di diventare un momento di body shaming contro Laura Pausini: “No, non sono affatto d’accordo. Questo non solo perché stai dicendo una cosa di una donna che non si dice, perché non si parla del peso delle donne. I suoi erano bellissimi abiti e lei era comunque una donna di spettacolo. Invece di guardare la bilancia o lo specchio guardiamoci al cervello. Perché i vestiti erano stupendi e anche i colori“.

In studio, però, c’era anche Concita Borrelli, che ha rafforzato quanto detto da Stefano Dominella: “Non è una questione sessista se permettete. Voglio dire che quando ci vestiamo dobbiamo guardarci allo specchio. Lei ha indossato anche Valentino. Bisogna stare molto attenti a tutto, anche ai colori. Quello è un grande spettacolo, un enorme palco. Lei è riuscita a trasformare Valentino in sartoria romagnola”.

La replica di Selvaggia Lucarelli sulle critiche di Uno Mattina in Famiglia

A replicare a quanto visto in studio ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, intervenendo sui social. La giornalista ed opinionista tv ha ripostato il video degli interventi di Concita Borrelli e Stefano Dominella, facendo a sua volta il suo commento sugli outfit di Laura Pausini e sui commenti a Uno Mattina.

“A me non piaceva particolarmente come era vestita, detto ciò mi è sembrata pure magra – ha scritto Selvaggia – Ora la domanda però è: ma perché questa gente ha deciso di suicidarsi come i delfini sulla battigia? Io non pretendo neppure che si cambi mentalità perché tutti noi pensiamo cose sceme, ma nel 2022 non hai ancora capito che il mondo è cambiato e una battuta sulla bilancia su Rai 1 è harakiri in purezza?”

Photo Credits: Kikapress