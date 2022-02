L’Amica Geniale 3, Gaia criticata a I Soliti Ignoti: cosa non è piaciuto agli utenti 

Le critiche mosse a Gaia Girace, durante il gioco de I Soliti Ignoti

Le protagoniste de L’Amica Geniale 3, come da prassi in questi casi, in queste settimane stanno presenziando in vari programmi Rai per sponsorizzare l’inizio della nuova serie. È accaduto anche sul palco dell’Ariston durante Sanremo, dove Gaia Girace e Margherita Mazzucco sono apparse per parlare proprio della serie tv.

LEGGI ANCHE : — L’amica Geniale, chi è la scrittrice Elena Ferrante? I dettagli nella fiction sulla sua vera identità

Anche I Soliti Ignoti, trasmissione Rai condotta da Amadeus, le ha ospitate per il lancio della fiction, ma inaspettatamente Gaia è stata travolta dalle critiche sui social per la sua condotta di gioco

I Soliti Ignoti, le critiche a Gaia Girace

Durante il gioco, Gaia è stata criticata per non aver saputo cogliere tutti i suggerimenti lanciati dal gioco e da Amadeus stesso. Molti utenti sui social hanno addirittura messo in dubbio la competenza di chi fa i casting della trasmissione.

“Ma questi vip non particolarmente “brillanti”, perché accettano di concorrere a I Soliti Ignoti, dimostrando così senza alcun dubbio di esserlo anche meno del previsto?” ha scritto un utente sui social.

Non tutti però sono stati dello stesso parere, anche perché alla fine Gaia è riuscita a vincere ben 20 mila euro che andranno in beneficienza.

“Alla faccia di tutti, Gaia ha vinto 20.000 euro che andranno ad aiutare dei bambini, voi invece con le vostre offese avete perso solo una buona occasione per tenere le vostre bocche malate di odio chiuse” ha scritto un utente su Twitter.