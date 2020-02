L’amica Geniale 2, anticipazioni sulla serie tv: cosa accadrà a Lila ed Elena

C'è grande attesa per scorpire cosa succedere a Lila ed Elena nei prossimi episodi de L'Amica Geniale: ecco le anticipazioni

L’amica geniale sta per tornare in tv: la seconda stagione è in arrivo in prima visione lunedì 10 febbraio su RAI1. Dopo il successo della prima parte, proprio Rai fiction si è cimentata nel nuovo progetto, in collaborazione con HBO, The Apartment, Wildside e Fandango. Storia del nuovo cognome si comporrà di 8 episodi della durata di 50 minuti l’uno. Ancora una volta dietro la macchina da presa c’è Saverio Costanzo che racconta la storia tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante.

Dove eravamo rimasti?

L’amica geniale – Storia del nuovo cognome riprende proprio da dove si era interrotta la stagione precedente. Lila (Gaia Girace) si è sposata, ma l’aver assunto il nuovo cognome le fa sentire di aver perso se stessa; Elena (Margherita Mazzucco) invece è ormai una studentessa modello, ma comincia a sentirsi stretta nel Rione napoletano.

L’amica geniale 2 anticipazioni: il tradimento di Lila ai danni di Elena. Davvero inaspettato

Entrambe sedicenni ed entrambi con la sensazione di ritrovarsi in un vicolo cieco. Durante una vacanza ad Ischia incontrano ancora una volta Nino Sarratore, un incontro che cambierà le loro vite. Lila diventa un’abile venditrice nel negozio in cui lavora, inserendosi nella vita borghese della città partenopea. Mentre Elena sogna di andare via, andare a Pisa per frequentare l’università.

L’amica geniale, prime anticipazioni

I primi due episodi de L’amica geniale – Storia del nuovo cognome sono stati proiettati in anteprima in numerosissime sale italiane il 27, 28 e 29 gennaio. Non sono mancati i primi spoiler sui social da parte dei fan più accaniti.

Gli utenti di internet che hanno visto la serie in anteprima al cinema, grazie a Nexo Digital, si sono lasciati andare a qualche indiscrezione sulla stagione che andrà in onda dal 10 febbraio e il suo futuro. Stando ai post e i commenti su twitter sembra che le due attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco saranno ancora protagoniste nei primi due episodi della nuova serie tv ma poi dovranno lasciare il testimone.

Da altre segnalazioni, invece, di chi ha già letto il secondo libro della saga scritta da Elena Ferrante è ormai chiaro che bisognerà prepararsi a “soffrire tanto” e munirsi di fazzolettini soprattutto per le ‘porcate’ che Stefano Carracci farà nel proseguo della serie tv.

di Aurelio Fattorusso