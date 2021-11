CTCF, Lady Gaga e il regalo poco gradito di Fazio? Ecco perchè lo ha gettato così fuori dall’albergo

Dopo l'ospitata a Che Tempo Che Fa spuntano tanti dubbi su Lady Gaga: la puntata era registrata? E perché ha fatto quel gesto con i fiori?

L’intervista di Lady Gaga da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa è piaciuta davvero a tutti, ma alcuni dettagli stanno facendo discutere il web. Innanzitutto, c’è chi ha capito che l’intervista era registrata e poi, soprattutto, c’è chi ha pensato che la cantante non abbia gradito l’omaggio floreale fattole dal conduttore di Rai Tre.

L’ospitata di Lady Gaga a Che Tempo che Fa era registrata

Partiamo dal principio. Innanzitutto, la puntata di Che Tempo Che Fa andata in diretta domenica 14 novembre presentava uno spezzone registrato, quello più importante: l’intervista di Lady Gaga. A quanto pare, la sua ospitata è stata effettuata il giorno prima e, tramite un’operazione di taglia e cuci subito notata dal web, mandata in onda domenica.

È per questo che Luciana Littizzetto aveva lo stesso vestito di Lady Gaga. Ma il dettaglio fondamentale è stato un altro.

Il gesto con il mazzo di fiori regalatole da Fazio: un regalo non gradito?

Sabato sera, mentre entrava in albergo, Lady Gaga aveva in braccio il mazzo di fiori che le era stato regalato da Fazio a Che Tempo Che Fa. Segno inequivocabile che, prima di entrare in hotel, la cantante era stata proprio negli studi Rai a registrare l’intervista. Ma colpire i tanti fan e telespettatori è stato il fatto che abbia gettato quel mazzo di fiori a terra nella hall.

In molti hanno pensato che sia stato un gesto di sdegno di fronte a un regalo non gradito. Ma potrebbe anche essere un modo carino scelto da Lady Gaga per regare quei fiori ai suoi fan e a tutti i fotografi che l’avevano aspettata. Quale sarà la verità?

Photo Credits: Kikapress