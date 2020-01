La Pupa e il secchione, momento hot tra Stella Manente e De Benedetti: cosa succede sul letto tra la pupa e il secchione

A La Pupa e Il Secchione scatta il bacio tra Stella Manente e De Benedetti: ecco il momento hot tra i due protagonisti del programma.

Momento hot durante il programma di Italia 1

Succede di tutto a La Pupa e Il Secchione – E viceversa, dove a dare spettacolo sono Stella Manente e Giovanni De Benedetti, protagonisti di un momento hot davvero inaspettato. Da un lato lui, il latinista e secchione più sexy del programma. Dall’altro lei, bellissima modella e influencer. Ma cosa avranno mai combinato?

La Pupa e il Secchione: scatta il bacio tra Stella Manente e De Benedetti

Ebbene, i due si trovavano insieme sul letto in atteggiamenti che definire abbastanza intimi è dire poco. Anche se a prima vista non era niente di che, tra un abbraccio e l’altro è scattato il bacio. E non un innocuo bacetto, ma un limone vero e proprio che non ha mancato di catturare l’attenzione del pubblico a casa.

Paolo Ruffini, quindi, ha poi quindi chiesto spiegazioni a Stella Manente e a De Benedetti, ottenendo dalla Pupa una risposta che ha spiazzato ancora di più tutti.

“In realtà ci stavamo coccolando – ha rivelato infatti la modella, minimizzando – Era uno scambio d’affetto. Ok, ci siamo baciati, ma si tratta davvero di affetto. Ricordiamoci che io sono seriamente fidanzata, diciamo quasi sposata”.

L’ironia del web: “saluti al fidanzato, quasi marito”

È a questo punto che il web si è scatenato, cominciando ad affollare i social network facendo dell’ironia sulla vicenda.

“Questa che è quasi sposata e si limona De Benedetti?”, scrive un’utente. E un altro si diverte con un “Un saluto al fidanzato, quasi marito, di Stella fuori!”.

In effetti, il momento hot tra Stella Manente e Giovanni De Benedetti visto durante la puntata è stato piuttosto memorabile. Ma come andrà a finire tra i due? Quel bacio avrà un seguito? Oppure interverrà il ‘fidanzato – quasi marito’ di Stella?