La pupa e il secchione, Marialaura sbotta dopo il body shaming subito: ‘mi preferivate così?’. Com’era qualche anno fa

Marialaura De Vitis sommersa da commenti di body shaming dopo la vittoria de La Pupa e il Secchione Show: ecco la sua risposta agli insulti

Marialaura De Vitis ha vinto La Pupa e il Secchione Show 2022 in coppia con Edoardo Baietti ma nel festeggiare la showgirl si è ritrovata a dover fare i conti con il body shaming di alcuni hater che l’hanno bersagliata sul web. Ma come avrà risposto alle critiche?

Marialaura De Vitis attaccata con messaggi di body shaming dopo la vittoria a La Pupa e il Secchione Show 2022. Lei risponde per le rime agli hater. Photo Credits: Kikapress

Body shaming su Marialaura De Vitis: la risposta della vincitrice de La Pupa e il Secchione Show

Dopo la vittoria di Marialaura De Vitis a La Pupa e il Secchione Show, su Instagram sono comparsi molti commenti di body shaming nei suoi confronti. Diverse persone hanno preso di mira il suo corpo, accusandola di essere molto gonfia e di essere ingrassata.

Lei in tutta risposta ha pubblicato un video su TikTok, corredato di alcune sue vecchie fotografie. In quegli scatti, risalenti a qualche anno fa, la showgirl e opinionista tv appariva magrissima e sicuramente sottopeso, tant’è che lei stessa ha commentato con un “mi preferivate così?”

“Questo video è per dire BASTA – ha continuato Marialaura – Non voglio più stare zitta. Devo aiutare le ragazze più fragili di me. Stop al body shaming. Date un peso a quello che scrivete. Non alle persone. Siete solo dei leoni da tastiera! Fortunatamente qualsiasi commento non mi ferisce più. Provo solo pena e pietà per questa bassezza umana. Io sono diventata una donna forte col tempo, ma tante altre non lo sono ancora e i commenti CATTIVI possono creare molte insicurezze indelebili“

“SMETTETELA di giudicare l’aspetto fisico delle persone – ha concluso – e ricordate… il fisico è facilmente modificabile, invece il cervello no. Ognuno si tiene quello che ha. Per questo mi fate solo tanta pena, siete un caso perso“.

Photo Credits: Kikapress