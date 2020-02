Balletto sexy tra Scalzi e Stefano a La Pupa e il Secchione: i due conquistano tutti con la chair dance. E' nata una nuova coppia?

Momento hot a La Pupa e il Secchione tra Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco. La timida filologa e l’affascinante stripper sono stati protagonisti di una performance bollente che ha conquistato tutti. Sul palco si è intravisto un certo feeling tra i due: sta nascendo una coppia?

La pupa e il secchione: flirt tra Scalzi e Beacco

Nel corso della quinta puntata del programma di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani, le coppie si sono cimentate con una prova decisamente sensuale: la chair dance. I concorrenti hanno dovuto esibirsi in un balletto sexy avendo una poltrona come base per i loro movimenti di danza.

Quando sul palco de La Pupa e il Secchione sono saliti Scalzi e Stefano, nessuno – nemmeno la giura – si sarebbe aspettato una performance così coinvolgente.

I due hanno dimostrato grande affiatamento e la giovane calabrese ha decisamente stupito tutti, riuscendo a dar sfogo a tutta la sua carica sensuale.

I giurati hanno espresso grande apprezzamento per la prova della coppia, insinuando che l’ottima esibizione fosse dovuta a un’intesa non solo artistica ma anche nella vita.

Una storia d’amore?

L’applauso caloroso del pubblico presente ha suggellato il trionfo di Scalzi e Stefano nella prova de La Pupa e il Secchione.

Bellissima, sexy, intensa, precisa sono stati alcuni dei complimenti che la filologa calabrese ha ricevuto: la ragazza si è rivelata una vera e propria sorpresa.

Ma tra Maria Assunta e Stefano è nato qualcosa durante il programma? Più di qualcuno, nel corso della puntata l’ha insinuato mentre i diretti interessati hanno risposto con un no comment. “Lasciamoli parlare” ha scherzato Beacco con Scalzi nella clip di commento all’esibizione.

Se son rose fioriranno…