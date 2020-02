La pupa e il secchione, Scalzi: ‘Stefano? Cosa c’è davvero tra noi’

Intervista a Maria Assunta Scalzi sul rapporto con Stefano Beacco dopo La Pupa e il Secchione: non c’è stato alcuni flirt tra i due, ma…

Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco sono i vincitori de La Pupa e il Secchione e Viceversa. La proclamazione è avvenuta ieri sera, nella puntata finale dello show condotto da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani su Italia 1. I due ragazzi si sono dimostrati molto affiatati durante tutte le prove che hanno affrontato e qualcuno sospetta che sia nato anche del tenero. Tra il pupo e la secchiona è amore? Lo abbiamo chiesto direttamente alla giovane calabrese.

Scalzi e Stefano stanno insieme dopo La Pupa e il Secchione?

Che non sia abituata alle interviste è evidente: sebbene La Pupa e il Secchione le sia servito anche per superare la sua timidezza, nella sua voce si percepisce ancora quel tenero imbarazzo, tipico di non è abituato ai riflettori. Oggi, però, Maria Assunta Scalzi è la vincitrice del fortunato show di Italia 1 e molti occhi sono puntati su di lei e su Stefano Beacco, il pupo con cui, in qualità di secchiona, ha partecipato al programma.

Nel corso della trasmissione, di puntata in puntata, si sono moltiplicati i sostenitori che hanno tifato per loro, (anche) nella speranza che tra i due potesse nascere anche qualcosa di più di una semplice amicizia. “So che potrei spezzare il cuore di tanti fan ma tra me e Stefano non è nata alcuna storia d’amore” esordisce, mettendo le mani avanti. Ma poi…

Ci sentiamo ogni giorno e ci rivedremo presto

La coppia si è mostrata particolarmente unita nel percorso all’interno dello show e certi sguardi e sorrisini non sono passati inosservati all’attento pubblico che commenta poi sui social. Come dimenticare la loro sensuale prova della chair dance? Anche per questo, più di qualcuno ama pensare che durante La Pupa e il Secchione sia scattata la scintilla tra Scalzi e Stefano.

Un’intesa reale, la loro, e non dovuta a copioni di scena, sottolinea lei: “All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà ma poi ci siamo conosciuti meglio e quello che si è visto è tutto vero. Si è creato un bellissimo rapporto tra noi”.

E ora che il programma è finito? “Siamo veramente tanto amici – ci spiega la 25enne di Isola di Capo Rizzuto – ci sentiamo tutti i giorni…” Un rapporto che va avanti con assiduità, dunque, le facciamo notare. “Beh, siamo due persone che hanno legato, ci vogliamo bene, ma l’amore non è nato” tiene a precisare ancora una volta.

Ma a Maria Assunta, Stefano piace? “Certo e non solo per l’aspetto fisico. Per me lui non è pupo ma una persona. Mi piace la complicità che avevamo e che abbiamo. È estremamente simpatico, è piacevole starci vicino e poi mi fa ridere” aggiunge.

Insomma, Stefano sembra aver fatto breccia nel cuore di Scalzi che infatti non si preclude alcunché: “Sicuramente ci rivedremo presto. Poi, se son rose fioriranno”. Intanto, il primo bacio è già scattato – “ma era una prova del programma” precisa lei ridendo – e papà Scalzi pare abbia dato la sua benedizione: “L’ha conosciuto. Ha detto che è un bravo ragazzo”.