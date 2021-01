È partita la nuova edizione de La Pupa e il secchione e viceversa e gli utenti hanno puntato l’attenzione su Sara: ecco la vera identità della secchiona, cosa si scopre su Instagram

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotta da Andrea Pucci e con la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani, è partita il 21 gennaio e ha subito trovato un buon riscontro sui social: merito del cast interessante, tra i partecipanti si è fatta notare Sara.

La Pupa e il Secchione, chi è davvero Sara

Sara Hafdaoui ha 24 anni, è nata a Roma e al momento è impegnata con la specializzazione in Genetica Medica a Milano dopo essersi laureata nella capitale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

La bellissima secchiona, formosa, mora e con un sorriso disarmante, ha un sogno nel cassetto: quello cioè di diventare una divulgatrice scientifica, un po’ come Alberto Angela ma in versione rosa. Femminista convinta e pronta a battersi per i diritti delle donne, Sara è anche una accanita lettrice e una interessante Instagrammer: sul social fotografico vanta oltre 7mila followers!

Gli spettatori de La Pupa e il Secchione hanno vissuto un momento di smarrimento quando durante la prima puntata Sara è apparsa sciatta e poco curata, quando invece su Instagram si mostra spesso perfettamente truccata, in costume o con i tacchi.

Qualche utente, dunque, si è chiesto il perché di questa trasformazione che la rende quasi irriconoscibile se confrontata con le immagini social. L’accusa mossa ai creatori del programma è quella di procrastinare lo stereotipo per rendere più accettabile televisivamente la differenza tra pupe e secchione.

“Cari autori de #lapupaeilsecchione, non dovete per forza vestire ogni “secchione” come se fosse uno stereotipo vivente, anzi…far vedere che un’intelligentona può essere al contempo bellissima sarebbe una cosa importante”

“ma vogliamo parlare di quanto è bella? #lapupaeilsecchione”

“scusate ma io continuo a preferire lei a letteralmente tutti è carina anche sfatta mi sono innamorata #lapupaeilsecchione”

“se qua è cosi figa, perchè in tv é cosi io non capisco #lapupaeilsecchione”

