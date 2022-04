La pupa e il secchione, pericoloso focolaio di Covid in villa: a rischio il programma?

La prossima puntata dello show condotto da Barbara D'Urso è davvero a rischio?

Attimi di paura e incertezza a La pupa e il secchione: nella villa dove si sta svolgendo il programma sarebbe scoppiato un focolaio di Covid-19 che potrebbe mettere a rischio lo show.

Lo show, quest’anno capitanato da Barbara D’Urso, è diventato una sorta di piccolo reality, discostandosi per certi aspetti dallo show a cui gli spettatori erano abituati fino all’anno scorso.

I partecipanti infatti sono rinchiusi in una villa e costretti a convivere a stretto contatto, con le telecamere accese e pronte a registrare ogni loro singola mossa.

I problemi però potrebbero essere ben altri, qualora la notizia del focolaio di Covid venisse confermata.

Covid nella villa de La pupa e il secchione?

Tutto sarebbe partito da Elena Morali, che durante l’ultima puntata andata in onda su Italia 1 avrebbe avvertito i classici sintomi del virus. Secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore in rete, a seguire sarebbero arrivate le prime conferme e il focolaio avrebbe interferito con lo svolgimento del programma.

A rischio si sarebbe soprattutto la puntata che dovrebbe andare in onda martedì 12 aprile ma si attendono comunicati ufficiali da parte della produzione per capire il destino imminente del programma.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset