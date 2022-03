La pupa e il secchione, Nicolò Scalfi come ha speso i 760 mila € vinti da Gerry Scotti? Le tre cose fatte

Recentemente tornato in tv a La Pupa e il Secchione Show, vi siete mai chiesti come Nicolò Scalfi abbia speso i soldi vinti a Caduta Libera?

Tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione Show c’è Nicolò Scalfi, uno dei più celebri campioni di Caduta Libera: nel quiz condotto da Gerry Scotti, infatti, il giovane aveva vinto 760mila euro… ma come avrà mai speso i soldi vinti?

LEGGI ANCHE:– Francesco Chiofalo malattia, ‘ne ha un’altra’: come sta ora e cosa ha raccontato la mamma in diretta

Nicolò Scalfi è tornato in tv a La Pupa e il Secchione Show: l’ex concorrente di Caduta Libera ha vinto oltre 760mila euro ma in molti si stanno chiedendo cosa abbia fatto con tutti quei soldi. Photo Credits: Shutterstock

Cosa ha fatto Nicolò Scalfi con i soldi vinti a Caduta Libera?

Andiamo con ordine. L’ex campione di Caduta Libera è appena tornato sotto i riflettori dopo essersi trovato a partecipare a La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso, dove fa coppia con Vera Miales (fidanzata di Amedeo Goria). Al di là del feeling che c’è tra i due, molti suoi fan dei tempi del quiz di Gerry Scotti si sono chiesti cosa abbia fatto Nicolò Scalfi dei soldi vinti nel 2019.

Qualche tempo fa fu lui stesso ad ammettere di aver fatto soprattutto tre cose. La prima è stata una vacanza a Barcellona insieme agli amici. La seconda è stata regalare una nuova cucina alla mamma. La terza è stata l’acquisto di una nuova auto, ma “nulla di impegnativo”.

In realtà, a lungo termine, Nicolò Scalfi ha deciso di investire gran parte di quei soldi per pagarsi gli studi. Il ragazzo vorrebbe diventare un giornalista sportivo e di recente ha rivelato di aver cominciato a collaborare con una testata della provincia di Brescia.

“Tra le due vittorie ho vinto circa 760 mila euro – aveva raccontato in un’intervista a SuperGuidaTv – ma non so dire la cifra esatta perché è passato tanto tempo e poi c’è stata anche la vittoria del Torneo dei campioni. Si trattava però di gettoni d’oro e quindi la consegna è stata un po’ particolare. La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho “preso visione”, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio“.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock