La pupa e il secchione, Matteo e la dichiarazione a Hafdaoui dopo l’uscita dal programma: cosa scrive su IG

La pupa e il secchione: dopo l'eliminazione inaspettata, su Instagram Matteo Diamante fa una bellissima dichiarazione per Sara Hafdaoui.

A La Pupa e il Secchione e Viceversa, c’è stata un’eliminazione a sorpresa, ovvero quella di Sara Hafdaoui e Matteo Diamante: ma dopo la fine del programma è spuntata in rete una inaspettata dichiarazione del pupo.

La pupa e il secchione: l’eliminazione a sorpresa che non piace ai fan

Andiamo con ordine. Tra il pupo Matteo Diamante e la secchiona Sara Hafdaoui si era creato un legame piuttosto speciale, tanto che la coppia era già profondamente entrata nel cuore dei telespettatori del programma condotto da Andrea Pucci.

Tuttavia, dopo essere andati in difficoltà durane il Bagno di Cultura, i due hanno perso contro Andrea De Santis e Jessica, che li hanno sorpassati in classifica facendo in modo che venissero eliminati.

La bellissima dichiarazione social di Matteo Diamante per Hafdaoui

È finito così l’idillio di una coppia che aveva affascinato tantissimi fan. Sebbene dopo la puntata, sui social, Matteo ha pubblicato una bellissima dichiarazione per Hafdaoui.

“Domani torneremo a ridere, perché da questa puntata usciranno un sacco di meme – ha scritto il pupo in una Instagram Stories – ma lasciatemi spendere due parole per questa ragazza: sei un tornado! Una forza della natura. Una donna con la ‘D’ maiuscola. Se avessi pensato a me stesso ti avrei dovuta cambiare forse, ma volevo stare con te fino alla fine, il cuore mi diceva così. Affondare insieme è stato un onore perché stare al tuo fianco è un privilegio. Unica in tutto e per tutto. La mia secchiona ❤️”

