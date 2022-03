La pupa e il secchione, la terza puntata posticipata: il motivo e la decisione di Mediaset

Il programma è appena cominciato ma la terza puntata è stata posticipata rispetto alla canonica messa in onda.

La pupa e il secchione show ha preso il via su Italia 1 con la conduzione di Barbara D’Urso. Il programma è appena cominciato ma la terza puntata è stata posticipata rispetto alla canonica messa in onda.

LEGGI ANCHE : — La pupa e il secchione, il primo post di Flavia Vento dopo l’abbandono del programma: cosa ha scritto

La terza puntata dello show infatti non andrà in onda martedì prossimo, bensì venerdì. Questo permetterà a pupi e secchioni di avere qualche giorno in più per prepararsi per le sfide.

La pupa e il secchione, i motivi della terza puntata posticipata

Un cambiamento di scaletta televisiva dovuto quindi al play off di qualificazione ai mondiali, dove l’Italia sarò protagonista contro la squadra della Macedonia.

Il cambio in palinsesto è dunque solo temporaneo e come specificato da DavideMaggio.it, la decisione è stata presa non in relazione agli ascolti del programma ma per via del calendario calcistico. Non si tratta quindi di una penalizzazione dovuta agli ascolti.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset