La pupa e il secchione, la mamma di Paola Caruso sbotta sui social dopo la squalifica di sua figlia. Cosa ha scritto su IG 

Imma, la mamma di Paola Caruso, si sfoga sui social in difesa di sua figlia

Come ormai tutti hanno potuto vedere, Paola Caruso è stata squalificata da La Pupa e il Secchione Show, il reality condotto da Barbara D’Urso che va in onda tutte le settimane su Italia 1.

Il provvedimento è arrivato a seguito di una forte discussione tra Paola e Mila Suarez: quest’ultima ha accusato la Caruso di strumentalizzare suo figlio e Paola, accecata dalla rabbia, l’ha aggredita.

Su Twitter l’episodio è stato ampiamente commentato con l’hashtag #lapupaeilsecchioneshow, mentre su Instagram la stessa Paola ha scritto un messaggio condiviso attraverso le stories, da una parte per scusarsi e dall’altra per ribadire la sua posizione di donna ferita e mossa da un grande sentimento di difesa verso i suoi affetti più cari.

Il messaggio della madre di Paola Caruso

Ora a scendere in campo sui social c’è anche la madre di Paola Caruso, Imma, che qualche anno fa era riuscita a ricongiungersi con sua figlia proprio attraverso una delle trasmissioni Barbara D’Urso.

La donna, per difendere sua figlia, non ha usato mezzi termini è si è sfogata così: “Che schifo, ma come si fa i lecchini vanno avanti e le T. Mia figlia è una persona perbene, tutti contro di lei. I concorrenti sono pagliacci, ridicoli. Vergognatevi per quello che avete fatto a Paola”. Il messaggio è stato prontamente cancellato per essere riscritto dalla stessa Irma ma il web ha la memoria lunga e la versione originale del messaggio ha cominciato a circolare dappertutto.

