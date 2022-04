La Pupa e il Secchione, il vestito trasparente di Soleil conquista tutti: la reazione sui social 

Soleil Sorge catalizza l'attenzione a La Pupa e il Secchione Show: i fan commentano la scelta dell'outfit

L’ultima puntata de La Pupa e il Secchione ha fatto parlare di sé, non solo per la discutibile prova di Flavia Vento di tornare in gara dopo essersi auto-eliminata, bensì anche per gli outfit indossati dai presenti in studio.

Ad attirare l’attenzione in particolar modo è stata Soleil Sorge, approdata come giudice della trasmissione immediatamente dopo la sua partecipazione al GF Vip. L’influencer può contare da mesi sul sostegno dei fan numerosi, che da mesi ormai la seguono e commentano ogni sua mossa sui social.

È successo infatti anche per il suo look mostrato in puntata, che ha suscitato diversi commenti e catalizzato l’attenzione. Soleil ha indossato un tubino nero, corto e attillato, fatto di trasparenze e maniche ampie e sagomate.

Su Twitter si legge: “Anche stasera sei stata pazzesca, ho adorato quando hai asfaltato nella parte iniziale un certo permaloso… Il look spettacolare, quel vedo non vedo dà un tocco in più” e ancora: “Stasera, con questo look, sei pazzesca. Io non ho più parole per descriverti”.

Un altro utente ha scritto: “Ma cosa vogliamo dirle? Ogni volta un look pazzesco: il vedo/non vedo di questa sera ci piace parecchio” e infine si legge: “Soleil con questo vestito stasera ha detto: voglio far svenire tutti”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset