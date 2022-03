La pupa e il secchione, il dubbio sulla domanda del ‘bagno di cultura’: Soleil ha suggerito? Cosa hanno notato alcuni fan 

Soleil Sorge ha suggerito di proposito a una pupa per eliminare Vera? Il sospetto del pubblico

Durante l’ultima puntata de La pupa e il secchione show, ci sono stati diversi momenti che hanno creato un dibattito acceso: prima l’abbandono di Flavia Vento, criticato ampiamente da Antonella Elia, poi il dubbio sullo svolgimento di alcune prove.

Nello specifico, alcuni utenti sui social hanno sollevato il dubbio durante la prova de “Il bagno di cultura”: secondo diversi spettatori, Soleil Sorge (che ricopre in questa edizione il ruolo di giudice insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elisa) avrebbe suggerito la risposta, falsando di fatto la prova.

Soleil Sorge e il mistero del suggerimento

A far notare il suggerimento sono degli utenti su Twitter, a cui non sono sfuggiti alcuni particolari: “Trucco per le unghie non è assolutamente valida come risposta. Poi a Nicole le ha imboccato la risposta, a Vera faceva passare il tempo e all’ultimo cercava di darle una mano” ha scritto un utente sui social. “Raga ma sbaglio oppure Soleil ha suggerito al secchione Ivan la domanda per le unghie” ha scritto un altro spettatore.

“Non che Vera mi facesse impazzire ma, obiettivamente, “è un trucco” con tutti dietro che facevano cenno alle unghie, per poi accettare “è un trucco per le unghie” anche no. Se lo avesse saputo essendo un secchione avrebbe detto “tecnica” ha puntualizzato un altro utente.

“Come tutti gli anni il bagno di cultura è una trashata super pilotata (con Soleil che indica le unghie all’ultima domanda per uscire Vera” ha spiegato un altro utente, convinto che Soleil abbia suggerito apposta per facilitare l’eliminazione di Vera.

