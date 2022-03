La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini e lo spagnolo: gli utenti notano qualcosa di strano durante il programma 

Gianmarco Onestini non convince il pubblico de La pupa e il secchione show: cosa hanno notato gli utenti

A far indispettire il pubblico de La pupa e il secchione questa volta c’è Gianmarco Onestini, il secchione è un volto ben noto dei reality e della televisione, soprattutto in Spagna, dove il giovane ha partecipato a numerosi programmi, addirittura 5. Ora è impegnato nello show di Italia 1, condotto da Barbara D’Urso.

Gli utenti che seguono il programma e lo commentano ampiamente sui social, hanno infatti criticato lo spagnolo di Gianmarco Onestini: le critiche mosse al giovane sono sostanzialmente due. Nonostante i 5 reality in Spagna, la sua pronuncia lascia a desiderare, inoltre Gianmarco è apparso a molti poco sincero e spontaneo.

Gianmarco Onestini a La pupa e il secchione, i dubbi degli utenti

“Ma perché Gianmarco Onestini accenna frasi in spagnolo fingendo gli escano spontanee?”, “Onestini avrà pur fatto 5 reality in Spagna ma parla lo spagnolo peggio di me che l’ho studiato 2 anni al liceo delle scienze umane”, hanno scritto alcuni utenti molto dubbiosi.

“È terribile, io vivo in Spagna e qui sono ossessionati da lui e lo chiamano Ghianmarco”, “Per me tanto secchione non è, si è fatto 5 reality in Spagna, quando avrà fatto gli esami?”, “Vedi che sa anche piangere in spagnolo, quindi è poliglotta” hanno scritto altri utenti, ironizzando.

