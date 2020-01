La pupa e il secchione, scambiano Gemma Galgani per Loredana Bertè: la gaffe imbarazzante

Esilarante gaffe a La pupa e il secchione: Gemma Galgani viene scambiata per Loredana Bertè ed è subito ironia

La pupa e il secchione continua a regalarci perle di trash, grazie anche alle clamorose gaffe di cui si rendono protagonisti i concorrenti. E come non ridere di fronte alla risposta di Sandra Maestri durante il Bagno di Cultura? La secchiona non riconosce Gemma Galgani e la scambia per Loredana Bertè.

La pupa e il secchione, la gaffe imbarazzante

Come ogni puntata, anche ieri sera le coppie in gara a La pupa e il secchione si sono sfidate nell’ormai celebre (ed esilarante) prova Bagno di Cultura.

Immersi in una vasca, i due concorrenti sono chiamati a riconoscere dei personaggi famosi che appaiono su uno schermo di fronte a loro.

A un certo punto della prova, la regia manda in onda il viso di Gemma Galgani, nota dama del Trono Over di Uomini e Donne nonché storica nemica televisiva di Tina Cipollari.

A dover rispondere sull’identità della donna è la secchiona Sandra Maestri, che però non ha idea di chi possa essere.

L’esilarante risposta

Paolo Ruffini la invita così a buttarsi, a dire un nome qualsiasi. Lei, allora, ci prova, pur consapevole dell’eventuale errore. “Non per prendere in giro nessuno ma a me viene da dire Loredana Bertè”.

Una risposta che ha scatenato ilarità tra i presenti e la stessa Alba Parietti, giudice d’eccezione della prova, ha commentato con ironia: “Sarà felicissima… Tutte e due saranno felicissime…”. “Oggi ci stiamo facendo un sacco di amici” ha esclamato divertito anche il conduttore de La pupa e il secchione.

Intanto, a fine puntata, è stata proprio la coppia viceversa composta da Sandra Maestri e dal ben Marco Sarro – tra l’altro entrata in gioco da poco – ad essere eliminata.