La Pupa e il Secchione, frecciate tra Signorini a Barbara D’Urso durante la finale del Gf: le parole pungenti che si sono detti 

Frecciatine tra Alfonso Signorini e Barbara D'Urso? Cosa è successo in diretta su Canale 5

Ieri sera su Canale 5 si è consumata la finale del GF Vip, dopo 6 lunghissimi mesi di programma. A livello di palinsesto, il reality lascia spazio sia all’Isola dei Famosi, in partenza tra pochi giorni, sia a La pupa e il secchione, condotto da Barbara D’Urso su Italia 1.

Barbara non è stata presente in studio – al contrario di Ilary Blasi che condurrà L’Isola dei Famosi – per presentare il suo programma, bensì l’ha fatto in collegamento e le parole che lei e Alfonso Signorini non sono passate inosservate, anzi: c’è chi ha visto il loro dialogo colmo di parole pungenti.

Alfondo e Barbara, lo scambio di battute per presentare La pupa e il secchione

Nell’annunciare la nuova avventura televisiva di Barbara D’Urso, Alfonso Signorini ha commentato: “Ci vuole coraggio per una donna del tuo profilo prestare il proprio volto a Italia 1”. Un utente su Twitter ha commentato: “Che stilettata signori, intanto su Canale 5 torna pure la Ventura, lo capite il clima?”.

“Blasi in studio in prime time con baci e abbracci. D’Urso a mezzanotte in collegamento dopo intervista all’ex Zangrillo su Chi. Sottolineando la retrocessione su Italia 1” ha commentato un altro utente.

Un altro fan ha letto ancora di più tra le righe di quanto accaduto: “Alfonso ha detto non tanto velatamente: complimenti a Barbara D’Urso che si è piegata, e rimessa in gioco a condurre su una rete fallita come Italia 1 dopo anni di impero su Canale 5”.

A proposito del rapporto tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso, qualcuno su Twitter ha ben pensato di ricondividere lo spezzone di intervista di Alfonso nel programma “Belve” quando dichiarò: “No, non mi piace la D’Urso, non mi piace quel genere di televisione, riconosco in lei una grande professionista […] Dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe […] Non mi piacciono certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori”.

