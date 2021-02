La pupa e il secchione, la festa dopo la finale è Covid free? Le foto e i video dei ragazzi su Instagram

La festa dopo la fine dell'edizione 2021 de La Pupa e il Secchione causa una serie di polemiche: nessun rispetto delle norme anti-Covid?

Dopo la finale dell’edizione 2021 de La Pupa e il Secchione e Viceversa sui social sono spuntate le immagini di una festa alla quale hanno partecipato i concorrenti della trasmissione Mediaset… Peccato che in molti abbiano fatto notare che forse in quella festa non si sia badato troppo alle norme anti-Covid. Quale sarà mai la verità?

La Pupa e il Secchione e Viceversa: le immagini della festa finale

Andiamo con ordine. Al termine delle sei puntate del reality show condotto da Andrea Pucci e da Francesca Cipriani, a trionfare è stata la coppia formata dal secchione Luca Marini e dalla pupa Miryea Stabile. Sono loro a portarsi a casa il montepremi di 20mila euro, trionfando all’ultimo momento sui secondi classificati Alessio Guidi e Stephanie Bellarte.

Fin qui è ordinaria amministrazione, se non fosse che su Instagram sono comparse alcune immagini della festa post-finale de La Pupa e il Secchione, alla quale hanno partecipato i concorrenti in gioco nel reality.

La polemica sulla festa post-reality

Ebbene, in molti hanno notato che in quelle immagini, diffuse dall’ormai ex Pupa Laura Antonelli, non c’è alcun rispetto per le norme anti-Covid. I concorrenti danzano e ballano assembrati in una stanza, senza alcun distanziamento sociale e senza alcun dispositivo di protezione. Non è un caso, ad esempio, che di mascherine non ce ne sia nemmeno l’ombra.

Il dubbio a questo punto è uno: la festa era Covid-Free per via delle strette norme che Mediaset impone alle persone che partecipano ai suoi programmi? Oppure i ragazzi hanno commesso una grave violazione dei protocolli anti-Covid?

