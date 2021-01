Da Giovedì 21 Gennaio arriva su Italia 1 la nuova edizione de ' La Pupa Il Secchione e Viceversa'. "Sul set è nato l'amore"

Da giovedì 21 gennaio arriva su Italia 1 una nuova stagione de ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’ e sul set è nato l’amore tra due concorrenti. A condurre questa edizione saranno la pupa per antonomasia Francesca Cipriani e il comico Andrea Pucci che ha preso il posto di Paolo Ruffini.

La pupa e il secchione, ‘è nato l’amore sul set’: cosa svela in anteprima Pucci

LEGGI ANCHE:– La Pupa e il Secchione, Paolo Ruffini silurato dal programma: ha reagito così

Deve ancora iniziare il reality show ma già promette scintille, almeno stando alle anticipazioni rilasciate proprio da Pucci in un’intervista al settimanale Chi.

“Alla fine un amore è nato tra un secchione e una pupa. E abbiamo vinto” Andrea Pucci su ‘Chi’

Chi sarà capitolato sotto le frecce di Cupido? Difficile a dirlo ma forse dalla prima puntata potremo provare a fare delle previsioni. I concorrenti in gioco 5 pupe, 5 secchioni, 3 pupi e 3 secchione, faranno il loro ingresso con tanto di red carpet all’esterno della Villa. Una volta entrati le coppie verranno formate in modo casuale e senza aver modo di conoscersi prima.

Scopo del programma, come ha raccontato lo stesso Andrea Pucci, è quello di far incontrare due mondi apparentemente lontani per cultura e sentimenti, ma che poi in fondo forse non sono nemmeno così distanti.

Le Pupe

Jessica Bucci, 25 anni modella e commessa

Laura Antonelli, 19 anni influencer e beauty Queen

Linda Taddei, 20 anni seconda classificata a Miss Universo Italia 2019

Miryea Stabile, 22 anni ballerina e influencer

Stephanie Bellarte, 19 anni modella indossatrice

LEGGI ANCHE:– L’identikit delle 5 Pupe

I secchioni

Alberto Bartozzi, 29 anni esperto di logica

Alessio Guidi, 20 anni studente di marketing

Andrea De Santis, 23 anni studioso di storia

Luca Marini, 20 anni, ingegnere e ballerino

Matteo Pisano 24 anni, ricercatore in fisica

LEGGI ANCHE:– Chi sono i secchioni del programma

Le secchione

Giulia Orazi, 27 anni veterinaria

Sara Hafdaoui 24 anni specializzanda in medicina

Silvia Ganfini 28 anni laureata in scienze motorie



I pupi

Gianluca Tornese 28 anni imprenditore

Matteo Diamante 31 anni organizzatore di eventi

Mattia Garufi 24 anni modello e p.r

LEGGI ANCHE:– Le Secchione e i Pupi de ‘La pupa e il secchione e viceversa’: ecco chi sono

Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset