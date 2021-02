La pupa il secchione e viceversa 2021 sta per incoronare i nuovi vincitori; ma che fine hanno fatto gli iscenti Scalzi e Stefano?

Mentre l’edizione 2021 de La Pupa il Secchione e Viceversa si avvia verso la sua puntata conclusiva, dove verrà proclamata la nuova coppia vincitrice, la domanda nasce spontanea: che fine hanno fatto Scalzi e Stefano?

La scorsa edizione dello show fu vinta da Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi. E sul sito di Mediaset dedicato al programma, i due sono tornati insieme per una puntata di “Ieri Oggi Domani”. Stefano e Scalzi hanno ripercorso la loro avventura all’interno del programma commentando alcune fotografie.

Oggi i due proseguono le loro vite di sempre, ma senza ombra di dubbio il programma li ha in qualche modo influenzati. Maria Assunta racconta di proseguire le sue sessioni di allentamento in palestra “Ricordi quando facevo fatica ad alzare un peso da un chilo?” Stefano le risponde che quello che lo colpisce della foto non è il miglioramento tecnico, ma piuttosto la posa stilosa che ha per fare il selfie.

Stefano invece, con grande rammarico della Scalzi non è diventato un secchione “Sei diventato un nerd! Ti sei dato ai videogiochi e ai biscotti!”

Sogni nel cassetto? Maria Assunta vorrebbe diventare Ministro dell’Istruzione mentre Stefano vorrebbe andare alla scoperta del mondo.

“Sai che l’Università alla fine non l’ho conclusa – racconta alla sua secchiona – Mi piacerebbe viaggiare, zaino in spalla e andare a vedere il mondo. Anzi sai che ti dico? Guardo un po’ come è viaggiare in due e ti porto con me”.

Insomma la missione del programma sembrerebbe essere riuscita. Giovedì 25 Febbraio quale sarà la coppia vincitrice di questa nuova edizione? Appuntamento su Italia 1 in prima serata.

Crediti foto per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Mediaset