La pupa e il secchione anticipazioni: attimi di tensione tra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti

La Pupa e il secchione anticipazioni sull'ultima puntata, dal provvedimento nei confronti di Carlotta Cocino e Giovanni Di Benedetto all'ospitata di Aldo Busi.

La Pupa e il Secchione anticipazioni, Carlotta Cocino e Giovanni Di Benedetto sotto i riflettori

La Pupa e Il Secchione anticipazioni per il prossimo appuntamento ricco di colpi di scena, dopo che l’ultima puntata ha mostrato una sintesi di quanto successo finora. L’ufficio stampa del programma in onda su Italia 1 ha infatti reso che saranno presi dei provvedimenti contro Carlotta Cocino e Giovanni Di Benedetto. Infatti il “pupo” in questione è stato spesso contestato per i suoi atteggiamenti, fin troppo calorosi, nei confronti delle altre concorrenti. Ma questo non impedisce a Giovanni di essere comunque tra i partecipanti più apprezzati dello show.

La Pupa e il Secchione anticipazioni: ecco cosa è successo

L’ufficio stampa de La Pupa e il Secchione ha rilasciato un comunicato che recita:

“Attimi di tensione – queste le parole del comunicato – tra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti. Si tratta di scontro fisico? Di aggressione verbale? […] Quali provvedimenti saranno presi dalla produzione? Quale sarà la comunicazione ufficiale che la produzione dovrà leggere a tutti i ragazzi presenti? Attimi di tensione – queste le parole del comunicato – tra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti. Si tratta di scontro fisico? Di aggressione verbale? […] Quali provvedimenti saranno presi dalla produzione? Quale sarà la comunicazione ufficiale che la produzione dovrà leggere a tutti i ragazzi presenti?”

Quanto successo durante l’ultima puntata ha decisamente messo in dubbio la permanenza nel programma dei due concorrenti. Per questo motivo la trasmissione ha deciso di prendere dei seri provvedimenti, scopriremo presto di cosa si tratta.

La Pupa e il Secchione anticipazioni: il “Bagno di Cultura” con Aldo Busi

Gli altri partecipanti de La Pupa e Il Secchione saranno impegnati nelle solite prove previste dal gioco, “Prova Selfie”, “Prova Integrazione” insieme a Youma Diakite e infine “Bagno di Cultura”. Proprio quest’ultima prova è la più attesa dato che vede la partecipazione di Aldo Busi in qualità di ospite. Il ritorno sul piccolo schermo di Busi rende la puntata che andrà in onda l’11 febbraio ancora più attesa.

