La Prova del Cuoco, Bonci irriconoscibile: cosa ha fatto?

La Prova del Cuoco: Gabriele Bonci compare al fianco di Elisa Isoardi ma è irriconoscibile: il re dei pizzaioli ha fatto qualche dieta?

Gabriele Bonci, star della pizza romana, è stato tra i protagonisti della puntata de La Prova del Cuoco andata in onda su Rai Uno l’11 marzo. In molti hanno notato un dettaglio inquietante sul celebre pizzaiolo, che è parso addirittura irriconoscibile… Ma come mai?

La prova del cuoco: Gabriele Bonci incredibilmente dimagrito

Il maestro pizzaiolo, ospite da Elisa Isoardi con i suoi celebri impasti, ha infatti stupito tutti per il suo aspetto. Visibilmente dimagrito, non ha perso certo la sua maestria nell’arte della pizza. Ma molti fan si sono appunti preoccupati per questo repentino calo di peso, chiedendosi se effettivamente il buon Gabriele stia ancora bene.

D’altronde, abituati al suo aspetto pienotto con il quale lo abbiamo sempre visto in televisione o sul web, il dimagrimento sfoggiato da Bonci a La Prova del Cuoco non poteva non colpire il suo pubblico di amanti della pizza.

Il web preoccupato per il forte calo di peso del re della pizza

“Ma che ha visto Bonci?! Quando è diventato così magro?” ha scritto su Twitter una telespettatrice preoccupata. E ancora c’è chi si dichiara “Sotto choc dal calo di peso di Bonci”.

C’è chi invece, forse troppo innamorata della pizza, ha scritto: “Ma è dimagrito pure Bonci che ca..o sono rimasta solo io grassa”.

Insomma, lui, il pizzaiolo romano partito dal minuscolo locale delle origini alle nuove aperture negli Stati Uniti, il re indiscusso della pizza al taglio e del gusto ‘esagerato’ è davvero dimagrito tanto. E a vederlo a La Prova del Cuoco, Gabriele Bonci, sembra di non riconoscerlo nemmeno.

E voi? Avete visto la puntata? E avete notato il suo forte dimagrimento?

Photo Credits: Shutterstock