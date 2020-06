In realtà la serie spagnola è già interamente disponibile su Netflix quindi probabilmente in molti avranno già visto il finale che va in onda martedì 9 giugno su Canale 5

La Cattedrale del mare è giunta al suo ultimo appuntamento su Canale 5: la fiction spagnola, co-prodotta da Netflix, ha saputo attrarre efficamente anche i telespettatori italiani che l’hanno premiata con buoni risultati di ascolto nonostante la controprogrammazione sempre forte della Rai.

La cattedrale del mare finale con sorpresa: ecco cosa non tutti sanno

I telespettatori sono quindi con il fiato sospeso in attesa di conoscere come finirà (almeno per il momento) la storia di Arnau: Mar è un pericolo di vita e finalmente Sahat viene messo a conoscenza delle tantissime difficoltà che Arnau sta incontrando, si decide quindi a tornare a Barcellona ed escogitare un piano. Intanto, Arnau e Francesca si ritroveranno faccia a faccia.

Quello che però non tutti sanno è che La cattedrale del mare, co-prodotta da Netflix, si trova quindi anche nello sconfinato catologo della piattaforma americana: questo significa che tutta la serie, finale compresa, è già lì a disposizione.

Forse molti che hanno seguito la serie su Canale 5 hanno anche un abbonamento a Netflix e non sapevano che avrebbero potuto gustarsi in anticipo, senza aspettare l’appuntamento settimanale, la storia tratta dai best seller di Ildefonso Falcones. La puntata finale, divisa come sempre in due episodi (“Vendetta” e “Condannato”), andrà in onda martedì 9 giugno: è probabile quindi però che in molti già sappiano come va a finire la storia!

Serie spagnole su Netflix, un grande amore

Le serie tv spagnole hanno in genere un grande appeal sul pubblico italiano e su Netflix ce ne sono diverse: la più celebre forse è La casa di carta, ma ultimamente stanno avendo grande successo anche Vis-a-vis, Elite e Le ragazze del centralino, senza dimenticare Velvet, andato in onda anche sulla tv generalista.