Non riconfermata dalla Rai, Jasmine Carrisi passa a Mediaset? Ecco in quale programma potremmo vederla

Dopo l’esperienza in Rai, Jasmine Carrisi potrebbe passare a Mediaset: ecco cosa potrebbe fare la figlia di Al Bano in televisione

Jasmine Carrisi ha avuto diverse occasioni per mettersi in luce in Rai, sia come ospite di Domenica In che come coach della prima edizione di The Voice Senior, ma per lei sembra non essere arrivata alcuna possibilità di conferma da parte della tv pubblica. La figlia di Al Bano è pronta ad emigrare altrove? Quale potrebbe essere la sua destinazione?

Dopo l’esperienza in Rai, per Jasmine Carrisi potrebbero aprirsi le porte di Mediaset. La figlia di Al Bano non è stata riconfermata a The Voice Senior e con ogni probabilità cambierà aria, tant’è che avrebbe già ricevuto una proposta da parte del Biscione. Photo Credits: Kikapress

Jasmine Carrisi non riconfermata dalla Rai

Andiamo con ordine. Sembra proprio che Jasmine Carrisi non verrà affatto riconfermata dalla Rai e che possa presto trasferirsi alla concorrenza di Mediaset. La figlia di Al Bano, infatti, non tornerà insieme al padre nella nuova edizione di The Voice Senior, dove verrà sostituita da Orietta Berti.

È a questo punto che nella sua carriera si inserirebbe il Biscione, sebbene non paia ancora chiaro il ruolo né il programma televisivo di destinazione della ventenne.

La figlia di Al Bano parteciperà ad un nuovo programma Mediaset?

Come rivelato in anteprima da Giuseppe Candela su Dagospia, Jasmine Carrisi “avrebbe ricevuto una proposta da un programma di Canale 5”.

C’è tuttavia ancora il massimo riserbo su quale sarà la prossima trasmissione della Carrisi, tant’è che non è affatto esclusa l’ipotesi di vederla come concorrente in un reality show. Il prossimo 13 settembre, d’altronde, comincerà il Grande Fratello Vip e il cast degli inquilini della casa non è stato ancora comunicato per intero. Il passaggio a Mediaset di Jasmine Carrisi passerà per la casa più spiata d’Italia?

Photo Credits: Kikapress