Mercoledì 24 marzo andrà in onda la finale di Italia’s Got Talent che vedrà ancora una volta l’assenza di Lodovica Comello. Se l’anno scorso fu la nascita del piccolo Teo a tenerla lontana dalla finale, quest’anno purtroppo è il Covid. La conduttrice è risultata positiva al Coronavirus, ma fortunatamente i sintomi sono lievi. Ad annunciare la sua assenza è stata lei stessa attraverso un video sui social.

Lodovica ci ha tenuto a tranquillizzare i fan: è dispiaciuta di non poter essere presente ma si ritiene anche fortunata perché i suoi sintomi sono lievi, solo febbre e raffreddore.

“Ho aspettato fino all’ultimo a dare questo annuncio perché speravo che le cose cambiassero e invece no. Giorni fa sono risultata positiva al Covid ho monitorato la situazione fino a ieri con l’ultimo tampone che ha dato ancora esito positivo. Quindi alla finale di Italia’s Got Talent per il secondo anno di fila purtroppo non ci sarò. So che lascio lo show in ottime mani. Inutile dire che sono dispiaciutissima e non ho parole, mi ritengo super fortunata perché me la sono cavata con della febbre e del raffreddore quindi non ho di che lamentarmi ma mai come quest’anno speravo di calcare quel palco.”