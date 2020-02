Stasera in tv, Italia’s got talent anticipazioni: la ballerina cieca che danza con i nastri

Stasera in tv c’è la quinta puntata di Italia's Got Talent: ecco le anticipazioni tra hit musicali, momenti serietà e una ballerina cieca.

Mercoledì 26 febbraio torna Italia’s Got Talent con Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e la conduzione di Lodovica Comello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo stasera in tv – tra hit musicali, momenti serietà e una ballerina cieca che riuscirà a catturare il nostro cuore. Tutto su Tv8 a partire dalle ore 21.30.

Italia’s got talent: le anticipazioni della 5a puntata

Andiamo con ordine con le nostre anticipazioni di Italia’s Got Talent. I giudici verranno messi a dura prova, trovandosi di fronte ad alcune esibizioni davvero stupefacenti che, sempre di più in ogni puntata, riescono a portare sul palco del talent show di Tv8 novità sempre più succose e interessanti.

Partiamo dalla musica. Ci sarà un duo inedito composto da un pianista e da un batterista, che daranno una personale interpretazione di Beethoven. Vedremo anche un bambino di cinque anni che porterà sul palco un modo tutto originale di suonare il tamburello. Poi, entrerà in scena l’autore e compositore di Mueve la Colita, mentre un gruppo di ragazzi africani reinterpreterà Per un milione dei Boomdabash.

IGT: pronti ad emozionarci con la dedica ad uno ballerina cieca

Un ragazzo africano proporrà invece un proprio monologo comico, nel quale affronta in maniera leggera e spensierata il tema delle disuguaglianze sociali, mentre una compagnia di danza racconterà a modo suo l’amore ai tempi di sushi ed All you can eat.

Ci sarà però anche un momento davvero speciale, quello che una ballerina dedicherà alla sua migliore amica cieca, dimostrando come si possa danzare con i nastri anche privi del senso della vista.

Queste, però, sono soltanto le anticipazioni di Italia’s Got Talent del 26 febbraio, in una puntata che si prefigura come capace di regalarci nuove bellissime emozioni.

Foto: MNcomm